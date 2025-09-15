Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Niklas Sundblad: „Das war eine wertvolle Erfahrung“ – Eislöwen unterliegen Ingolstadt beim Heim-Debüt
! +Dresdner EislöwenERC Ingolstadt

Niklas Sundblad: „Das war eine wertvolle Erfahrung“ – Eislöwen unterliegen Ingolstadt beim Heim-Debüt

15. September 20252 Mins read16
Share
Emil Johansson von den Dresdner Eislöwen traf zum 2:2 - © City-Press
Share

Dresden. (PM Eislöwen) Vor beeindruckender Kulisse in der JOYNEXT Arena feierten die Dresdner Eislöwen ihr DEL-Heimdebüt mit einer emotionalen Banner-Zeremonie, am Ende des Tages musste sich das Team nach großem Kampf dem ERC Ingolstadt aber mit 2:4 geschlagen geben.

Der Abend begann mit Emotionen: Unter dem Jubel von über 4.412 Fans wurde das Meisterbanner in die Nordkurve gezogen – ein Gänsehaut-Moment. Mit Energie ging es dann auch in die Partie mit Chancen auf beiden Seiten, ein Tor fiel aber nicht. In der achten Minute musste Ingolstadts Kenny Agostino wegen zu vieler Spieler auf dem Eis auf die Strafbank. Die Eislöwen nutzten das Powerplay eiskalt: Travis Turnbull erzielte in der neunten Minute das erste DEL-Heimtor der Dresdner Clubgeschichte. Kurz darauf mussten die Sachsen jedoch selbst eine Unterzahl überstehen, nachdem Justin Braun wegen Hakens in die Kühlbox geschickt wurde.

Im Mittelabschnitt mussten die Gastgeber zwei aufeinanderfolgende Strafzeiten überstehen. Zunächst erhielt Oliver Granz eine Strafe nach einem Stockhalten, kurz darauf musste Lance Bouma wegen Beinstellens auf die Strafbank. Die Gäste drängten in Überzahl auf den Führungstreffer, doch Dresdens Goalie Julius Hudacek war nicht zu überwinden. In der 32. Minute bekamen die Blau-Weißen einen Penalty zugesprochen. Trevor Parkes trat an, doch Ingolstadts Schlussmann Devin Williams parierte. Eine Minute vor Drittelende verhinderte C. J. Suess eine gute Möglichkeit der Panther, kassierte dabei jedoch eine Strafe wegen Stockschlags. Auch diese Unterzahl verteidigten die Eislöwen bis zur Pausensirene konzentriert, sodass es mit dem 1:1-Unentschieden in die Kabinen ging.

Zu Beginn des dritten Spielabschnitts mussten die Eislöwen noch knapp eine Minute in Unterzahl agieren, überstanden diese jedoch ohne Gegentreffer. In der 43. Minute brachte Philipp Krauß die Panther mit 2:1 in Führung. Doch die Hausherren gaben sich nicht auf, erspielten sich Chancen und belohnten sich in der 52. Minute mit dem Ausgleich durch Emil Johansson. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn wenig später nutzte Edwin Tropmann eine Gelegenheit zur erneuten Führung für den ERC. Kurz vor Spielende zog Eislöwen-Cheftrainer Niklas Sundblad seine Auszeit und nahm Goalie Julius Hudacek zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Dies eröffnete den Gästen die Möglichkeit zum Empty-Net-Goal: Alex Breton traf in der 60. Minute und besiegelte damit den 4:2-Auswärtssieg für Ingolstadt.

Cheftrainer Niklas Sundblad: „Es war eine tolle Stimmung vor ausverkauftem Haus – die Banner-Zeremonie war ein sehr emotionaler Moment. Im ersten Drittel hatten wir ein besseres Aufbauspiel als noch in Berlin und erzielen das 1:0. Im zweiten Drittel hat Ingolstadt viel Druck gemacht und wir nehmen leider zu viele Strafen. Julius hat stark gehalten und auch unser Unterzahlspiel war gut. Das letzte Drittel war dann unser bestes: Wir kassieren zwar zunächst den Gegentreffer, aber erarbeiten uns gute Chancen und gleichen zum 2:2 aus. Am Ende hat es leider nicht zu Punkten gereicht. Wir haben nun gegen zwei Top-Mannschaften mit hoher Geschwindigkeit gespielt – das war eine wertvolle Erfahrung. Jetzt heißt es kurz erholen und dann voller Fokus auf Frankfurt

2469
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Patrick Hager: „Die Chancenverwertung hat das Spiel entschieden“ - Red Bull München unterliegt den Pinguins Bremerhaven

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Eisbären BerlinKölner Haie

Kölner Haie gegen Eisbären Berlin – die Revanche ist nicht geglückt

Köln. (MR) Am zweiten Spieltag der DEL kam es zur Neuauflages des...

By15. September 2025
! +Kassel HuskiesKrefeld Pinguine

Krefeld Pinguine gewinnen letzten Härtetest vor dem Saisonstart mit 4:3 gegen Kassel

Krefeld. (RS) Die Krefeld Pinguine haben ihre Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2025/26...

By15. September 2025
! +EHC Red Bull MünchenFischtown Pinguins

Patrick Hager: „Die Chancenverwertung hat das Spiel entschieden“ – Red Bull München unterliegt den Pinguins Bremerhaven

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am...

By15. September 2025
! +DNL

DNL: Junghaie auch am dritten Wochenende mit weißer Weste

Köln. (MR) Die Kölner Junghaie begrüßten an diesem Wochenende den EC Bad...

By15. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten