Niklas Sundblad: „Alle Jungs wissen, worauf es jetzt ankommt und was auf dem Spiel steht“ – EislÃ¶wen starten in die Playdowns

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen starten am Mittwochabend in die Playdowns in der DEL2.

Das Team von Trainer Niklas Sundblad trifft auf die Selber Wölfe. Spiel Eins der Serie steigt 19:30 Uhr in Selb. Die Eislöwen können auf die Unterstützung ihrer Fans zählen, die unter anderem einen Fanbus organisiert haben.

Wir alle gemeinsam – gemeinsam für Blau-Weiß: Mit diesem Motto gehen die Eislöwen in den Kampf um den Klassenerhalt. Vier Siege sind notwendig, um die Klasse zu halten. Aufgrund der besseren Platzierung in der Hauptrunde reichen Selb dagegen drei Siege. So sieht es der neue Modus in den Playdowns vor.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es herrscht auf jeden Fall ein anderer Druck in den Playdowns, als in den Playoffs. Alle Jungs wissen, worauf es jetzt ankommt und was auf dem Spiel steht. Damit kann unsere Mannschaft aber umgehen, auch dank der erfahrenen Spieler. Wir sind heiß und bereit.“

Die Serie mit den Selber Wölfen in dieser Saison ist ausgeglichen. Beide Mannschaften konnten zwei Siege einfahren, jeweils einen auswärts und einen Zuhause. Selb gewann die ersten beiden Aufeinandertreffen mit 4:2 in eigener Halle und 5:3 in Dresden. Die Eislöwen drehten mit dem Jahreswechsel den Spieß um, gewannen mit 4:1 in Selb und 8:1 zu Hause.

„Es werden definitiv andere Spiele als das 8:1 beim letzten Mal. Besonders wichtig wird das erste Spiel am Mittwoch aufgrund der neuen Regel. Mit einem Sieg gleichen wir die Serie aus“, ergänzt Sundblad: „Selb spielt ähnlich wie wir. Sie sind gut im Forecheck. Ich erwarte zwei Mannschaften, die viel Druck machen werden. Wir schauen weiter in erster Linie auf uns, wissen aber um die Qualität bei Selb. Jordan Knackstedt zum Beispiel kennt natürlich jeder Dresdner. Wir haben die Qualität es zu schaffen und mit dieser Überzeugung müssen wir auf das Eis gehen“, ergänzt Sundblad.

Spielbeginn in Selb ist am Mittwoch 19:30 Uhr. Zwei Tage später steht das erste Eislöwen-Heimspiel in den Playdowns an, wenn Selb 19:30 Uhr in der JOYNEXT Arena zu Gast sein wird. Die Arenatüren werden aufgrund der erwarteten Zuschauerzahl von 4.000 Besuchern bereits 90 Minuten vor Spielbeginn, also 18:00 Uhr öffnen. Das gilt auch für die Abendkasse.