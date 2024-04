Niklas Jentsch stÃ¼rmt auch in der kommenden Saison fÃ¼r Heilbronn

Heilbronn. (PM Falken) Der Kader der Heilbronner Falken für die neue Saison nimmt weiter Gestalt an. Mit Niklas Jentsch verlängert ein weiterer Stürmer aus...

Mit Niklas Jentsch verlängert ein weiterer Stürmer aus dem erfolgreichen Kader der Spielzeit 2023/2024 seinen Vertrag in Heilbronn.

Der gebürtige Berliner, der vor der Saison von den Crocodiles Hamburg an den Neckar wechselte, überzeugte in seiner ersten Saison vor allem durch große Leistungsbereitschaft und seinen gefährlichen Linksschuss. In 58 Saisonspielen steuerte der 24-jährige 60 Punkte bei, davon 31 Tore und 29 Assists.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Niklas spielt mit Herz und Leidenschaft. Er ist immer torgefährlich, bissig und sein Kampfgeist macht ihn für uns zu einem wertvollen Spieler.“

Niklas Jentsch: „Es ist mir eine große Freude, meinen Vertrag bei den Falken zu verlängern. Ich bedanke mich speziell bei den Fans für die wahnsinnige Unterstützung in der letzten Saison. Ich kann es kaum erwarten, weiterhin für euch und das Team alles zu geben.“

Heilbronner Falken Kader 2024/2025 | Stand: 24. April 2024

Torhüter: 31 Patrick Berger

Verteidiger: 16 Thomas Supis, 24 Corey Mapes, 84 Malte Krenzlin

Stürmer: 14 Niklas Jentsch, 17 Robin Just, 37 Frédérik Cabana

Trainer: Frank Petrozza