Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Ravensburg Towerstars Niklas Hübner verstärkt die Towerstars
Ravensburg TowerstarsTransfers

Niklas Hübner verstärkt die Towerstars

20. November 20251 Mins read55
Share
Niklas Hübner - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Die Towerstars erhalten weitere Unterstützung im Rahmen einer Förderlizenzvereinbarung.

Niklas Hübner, der zur aktuellen Saison vom ERC Ingolstadt zu den Schwenninger Wild Wings wechselte, ist ab dem kommenden Wochenende für die Oberschwaben spielberechtigt.

Der 21-Jährige bestritt in den Spielzeiten 2022/2023 sowie 2024/2025 insgesamt 22 Pflichtspiele für die Towerstars mit einer Förderlizenz des Kooperationspartners Ingolstadt. In der Saison 2023/2024 trug der mehrfache U-Nationalspieler in 53 Spielen mit einem festen Vertrag das Ravensburger Trikot. „Ich freue mich, dass uns Niklas wieder unterstützt. Er sorgt in der Mannschaft für weiteren Konkurrenzkampf und kennt sich bei uns durch die letzten Jahre bereits bestens aus. Er wird unser Spiel daher sofort bereichern“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars. Niklas Hübner, der mit seiner Körpergröße von 1,90 m und 87 kg Gewicht auch körperliche Präsenz mitbringt, stand in der laufenden Saison 14-mal im Kader des aktuellen Tabellenachten in der PENNY DEL.

Der gebürtige Ingolstädter konnte aufgrund der kurzen Anreise bereits am Mittwoch am Teamtraining der Towerstars teilnehmen. „Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich freue mich sehr, dass ich bei den Towerstars wieder Spielpraxis sammeln kann“, sagte Niklas Hübner nach seiner Ankunft.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

419
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Eisbären holen Jeremy Bracco, Hockey is Diversity Spieltag bei den Eisbären Regensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
ESV KaufbeurenTransfers

ESVK legt nochmal nach: Dominik Groß kommt vom EV Landshut in die Wertachstadt

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit dem 20 Jahre alten Verteidiger Dominik Groß kann...

By20. November 2025
Hannover ScorpionsTransfers

Hannover Scorpions erweitern Kader mit Karl Gärtner

Mellendorf. (PM Scorpions) Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung von Karl...

By20. November 2025
EV ZugTransfers

Mathieu Croce unterschreibt beim EVZ

Zug. (PM EVZ) Der EVZ verpflichtet für die kommende Saison den Torhüter...

By20. November 2025
IceFighters LeipzigTransfers

Kadernews bei den IceFighters: Lukáš Vantuch kommt, Karl Gärtner geht

Leipzig. (PM IceFighters) Lukáš Vantuch verstärkt ab sofort die KSW IceFighters Leipzig....

By20. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten