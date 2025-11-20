Niklas Hübner verstärkt die Towerstars

Die Towerstars erhalten weitere Unterstützung im Rahmen einer Förderlizenzvereinbarung.

Niklas Hübner, der zur aktuellen Saison vom ERC Ingolstadt zu den Schwenninger Wild Wings wechselte, ist ab dem kommenden Wochenende für die Oberschwaben spielberechtigt.

Der 21-Jährige bestritt in den Spielzeiten 2022/2023 sowie 2024/2025 insgesamt 22 Pflichtspiele für die Towerstars mit einer Förderlizenz des Kooperationspartners Ingolstadt. In der Saison 2023/2024 trug der mehrfache U-Nationalspieler in 53 Spielen mit einem festen Vertrag das Ravensburger Trikot. „Ich freue mich, dass uns Niklas wieder unterstützt. Er sorgt in der Mannschaft für weiteren Konkurrenzkampf und kennt sich bei uns durch die letzten Jahre bereits bestens aus. Er wird unser Spiel daher sofort bereichern“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars. Niklas Hübner, der mit seiner Körpergröße von 1,90 m und 87 kg Gewicht auch körperliche Präsenz mitbringt, stand in der laufenden Saison 14-mal im Kader des aktuellen Tabellenachten in der PENNY DEL.

Der gebürtige Ingolstädter konnte aufgrund der kurzen Anreise bereits am Mittwoch am Teamtraining der Towerstars teilnehmen. „Die Jungs haben mich super aufgenommen und ich freue mich sehr, dass ich bei den Towerstars wieder Spielpraxis sammeln kann“, sagte Niklas Hübner nach seiner Ankunft.

