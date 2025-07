Niklas Hildebrand beendet aktive Laufbahn

Herford. (PM HEV) Niklas Hildebrand beendet seine aktive Laufbahn und wird somit nicht mehr das Trikot der Ice Dragons tragen.

Die Entscheidung des ehemaligen Stürmers ist keine Entscheidung gegen das Eishockey, sondern eine Entscheidung zur beruflichen Umorientierung – raus aus dem hektischen Sportlerleben und hinein in einen geordneten und durchaus auch familienfreundlicheren Alltag.

Seit 2015 spielte Niklas Hildebrand durchgehend in der 3. Liga und kam auf insgesamt 426 Spiele mit 322 Scorerpunkten bei 121 eigenen Treffern in dieser Spielklasse. 2023 wechselte er von den Saale Bulls Halle nach Ostwestfalen und erzielte bei insgesamt 46 Scorerpunkten 21 Treffer in 67 Spielen für die Ice Dragons. Mitten in der abgelaufenen Saison 2024/25 fiel der inzwischen 30jährige ehemalige Stürmer längere Zeit aus, kehrte jedoch zur heißen Saisonphase wieder auf das Eis zurück.

„Vielen Dank an den Verein und natürlich die tollen Fans für die beiden letzten Jahre und alles Gute dem HEV für die nächste Spielzeit. Für mich beginnt nun ein neuer Abschnitt. Eishockey verfolge ich weiter und selbstverständlich werde ich auch in Herford mal zu Gast sein, um mir das eine oder andere Spiel live vor Ort anzuschauen“, äußert sich Niklas Hildebrand zu seiner Zeit nach der aktiven Laufbahn.

Der Herforder Eishockey Verein wünscht Niklas Hildebrand alles Gute für die Zukunft und hofft, ihn auch bei manchen Spielen der Ice Dragons in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ begrüßen zu dürfen.

