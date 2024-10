Niklas Heyer kehrt an den Gysenberg zurÃ¼ck!

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein ist auf der Suche nach Verstärkung fündig geworden. Niklas Heyer, der bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21...

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein ist auf der Suche nach Verstärkung fündig geworden.

Niklas Heyer, der bereits in den Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 in 19 Partien für den HEV auf dem Eis stand, kehrt an den Gysenberg zurück. Bei den Miners erhält er das Trikot mit der Rückennummer 64. Wenn alle Formalitäten geklärt sind, wird der Verteidiger bereits am Freitagabend, im Heimspiel gegen die KSW IceFighters Leipzig, sein Comeback feiern.

Nach seiner Zeit in Herne spielte der erst 23-jährige zwei Saisons in der DEL2 für die Eispiraten Crimmitschau und kam dann über die Stationen Leipzig und Essen nach Bayreuth, wo er in dieser Saison sechs Spiele absolvierte. Bei den onesto Tigers wurde er jedoch nicht komplett glücklich und bat die Verantwortlichen kürzlich, aus persönlichen Gründen, um die Auflösung seines Vertrages.

„Er kennt den Standort und unsere Philosophie. Er möchte mithelfen, hier weiterhin etwas aufzubauen. Wir haben sehr schnell zueinandergefunden“, sagt Dirk Schmitz, der sich gemeinsam mit der Sportlichen Führung intensiv um eine Rückkehr von Niklas Heyer bemühte. Möglich wurde die Verpflichtung zudem durch die Ausweitung des Engagements eines HEV-Sponsors.

Am Donnerstagabend wird der Linksschütze mit der Mannschaft in der Hannibal-Arena trainieren. Trotz seines noch jungen Alters soll er, durch seine DEL2- und Oberliga-Erfahrung, bereits am Freitag die Abwehr der Miners weiter stabilisieren.