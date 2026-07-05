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ERC LechbruckTransfer-News

Niklas Helmer und Luca Roldan wechseln vom EC Peiting zu den Flößern

5. Juli 20262 Mins read24
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Niklas Helmer - © privat, ERC Lechbruck
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Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck kann zwei Neuzugänge für die Landesliga-Saison 2026/27 präsentieren. Mit Niklas Helmer und Luca Roldan wechseln zwei junge, talentierte Spieler vom EC Peiting zu den Flößern und verstärken den Kader sowohl im Tor als auch in der Defensive.

Niklas Helmer verstärkt das Goalie-Team

Mit Niklas Helmer erhält der ERC einen ehrgeizigen Torhüter, der in den vergangenen Jahren sämtliche Nachwuchsstationen beim EC Peiting durchlief und dort parallel erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte. Neben zahlreichen Einsätzen in der U20 gehörte der 21-Jährige in der vergangenen Saison bereits zum Oberliga-Kader des EC Peiting und feierte dort seine ersten Einsätze in Deutschlands dritthöchster Spielklasse.

Besonders bei seinen Oberliga-Einsätzen konnte Helmer wertvolle Erfahrungen auf höherem Niveau sammeln und bewies dabei sein Potenzial. Seine ruhige Ausstrahlung, sein gutes Stellungsspiel sowie seine fundierte Ausbildung machen ihn zu einer wichtigen Verstärkung für den ERC Lechbruck. Niklas wird im ERC-Trikot mit der Nr. 35 auflaufen.

Vorstand Manfred Sitter freut sich über den Neuzugang:
„Mit Niklas erhalten wir einen talentierten Torhüter, der beim EC Peiting bereits in die Oberliga reingeschnuppert hat, was sicherlich nicht schaden kann. Damit haben wir erneut ein schlagkräftiges Goalie-Quartett, in das wir unser vollstes Vertrauen setzen können.“

Luca Roldan kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Auch in der Defensive kann der ERC einen vielversprechenden Neuzugang begrüßen. Mit Luca Roldan kehrt ein Eigengewächs an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Roldan begann seine Eishockeylaufbahn im Nachwuchs des ERC Lechbruck, bevor er zum EC Peiting wechselte. Dort entwickelte sich der Verteidiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiter und spielte zuletzt in der U20-Mannschaft des Oberligisten. Durch die professionelle Nachwuchsausbildung in Peiting konnte der junge Abwehrspieler wertvolle Erfahrungen sammeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen.

Nun folgt die Rückkehr zu seinem Heimatverein, bei dem er künftig im Seniorenbereich das Trikot der Flößer mit Nr. 76 tragen wird.

Vorstand Manfred Sitter blickt der Rückkehr mit großer Freude entgegen:
„Luca ist ja bekanntlich aus dem Nachwuchs des ERC hervorgegangen, bevor er nach Peiting gewechselt ist. Wir kennen ihn natürlich sehr gut, er kennt den Verein und sein Umfeld, womit die Eingewöhnungsphase kurz sein wird. Wir freuen uns, dass er zum ERC zurückkehrt und nun den nächsten Schritt in der Landesliga mit den Flößern gehen wird.“

Zwei junge Spieler mit Perspektive

Mit Niklas Helmer und Luca Roldan setzt der ERC Lechbruck seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort, jungen, entwicklungsfähigen Spielern eine Perspektive im Seniorenbereich zu bieten. Beide Neuzugänge wurden in einer der stärksten Nachwuchsorganisationen der Region ausgebildet und bringen neben ihrer sportlichen Qualität auch großes Entwicklungspotenzial mit.

Die Verantwortlichen des ERC sind überzeugt, dass beide Spieler den Konkurrenzkampf im Kader beleben und sich Schritt für Schritt in der Landesliga etablieren werden.

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