Nikita Shatsky nÃ¤chster Neuzugang in Krefeld

Krefeld. (Pm Pinguin) Der 1995 in Russland geborene Nikita Shatsky gehört ab sofort zum Kader der Pinguine und wird als Center eingesetzt werden.

Shatsky ist ein schneller und agiler Angreifer, der bereits im Alter von 18 Jahren Einsätze in der KHL bei Vityaz Podolsk verbuchen konnte. Zeitgleich kam er in der Nachwuchsliga MHL in einer Saison auf 39 Scorerpunkte in 40 Spielen. Den Großteil seiner Einsatzzeit bekam Nikita allerdings bei verschiedenen Clubs in der VHL, wo er in den Jahren 2018 und 2019 mit seinem Team in die Play-Offs einzog.

Des Weiteren kann Shatsky internationale Erfahrungen mit der russischen Nationalmannschaft vorweisen, die auch Sergey Saveljev zu schätzen weiß: „Nikita ist ein großartiger Spieler, der sich an verschiedene Rollen in der Mannschaft anpassen kann. Er ist ein schneller und mental starker Center, der uns insbesondere für das Unterzahl- und Überzahlspiel sehr nützlich sein wird.“

Shatsky selber freut sich enorm auf die neue Saison bei den Pinguinen und richtet sich mit einer Nachricht direkt an die Fans: „Hallo Krefeld, ich habe sogar in Russland von Euch als die besten Fans überhaupt gehört und wie sehr ihr zu jeder Zeit Euer Team supportet. Ich kann es kaum erwarten Euch in der Arena zu erleben und alles zu geben, um für Euch und die Stadt lauter Siege einzufahren.“