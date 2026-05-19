Nikita Scherbak wird ein Hai

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck-Die Haie verpflichtet Nikita Scherbak für 2 Jahre. Der Stürmer mit NHL-Erfahrung war zuletzt beim VSV eine fixe Größe.

Mit Nikita Scherbak holen die Haie einen ligaerprobten Stürmer an den Inn. Der 30-jährige Russe war zuletzt zwei Saisonen lang beim VSV engagiert. In dieser Zeit sammelte der Linksschütze in 103 Partien 85 Scorerpunkte.

Nikita Scherbak wurde 2014 von den Montréal Canadiens in Runde 1 gedraftet, und feierte für den Klub auch sein NHL-Debüt. Insgesamt brachte es Scherbak in der besten Liga der Welt auf 37 Spiele für die Canadiens bzw. die Los Angeles Kings.

Daneben kann der neue Hai unter anderem auf knapp 200 Spiele in der American Hockey League verweisen, war neben Engagements in Frankreich oder der Slowakei auch in der russischen KHL aktiv. Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie freut sich auf die Zusammenarbeit mit Nikita Scherbak.

Nikita Scherbak: „Ich freue mich auf diese Herausforderung. Ich kann es kaum erwarten das Team, den Klub, die Stadt und vor Allem die Fans kennenzulernen, und in Zukunft alles für den HCI zu geben.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Ryan Kinasewich und Co Florian Pedevilla: „Nikita Scherbak ist ein offensiver, technisch starker Flügelspieler mit viel Kreativität und gutem Spielverständnis. Sein Spiel lebt von seiner Puckkontrolle, seiner Übersicht und offensiven Aktionen. Wir als Coaching Team sind froh, einen Spieler seiner Art bei uns zu haben. Die Gespräche mit Nikita waren sehr positiv, wir haben zuvor auch nur Gutes über ihn gehört und konnten uns auch bei den persönlichen Gesprächen davon überzeugen.“