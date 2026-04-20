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EC PeitingTransfer-News

Nikita Naumann verstärkt den EC Peiting

20. April 20261 Mins read36
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Nikita Naumann - © Mario Wiedel
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Peiting. (PM ECP) Der nächste Neuzugang ist fix. Nikita Naumann wird in der kommenden Saison für den EC Peiting auflaufen.

Der 24 Jährige war in den vergangenen beiden Spielzeiten für den EV Füssen auf Torejagd und verbuchte dabei in 85 Spielen 43 Scorerpunkte.

Das Eishockey spielen lernte der Rechtsschütze bereits in Füssen, doch bevor es ihn zurück in die Heimat verschlug, war Nikita auch für die Selber Wölfe in der DEL2 und die Höchstadt Alligators aktiv.

Lanny Gare und Nikita kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in Selb und so wurden sich beide Seiten schnell darüber einig, dass der ECP der richtige Ort ist um den nächsten Schritt zu gehen.

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