Nikita Naumann soll seine positive Entwicklung bei den Selber Wölfen fortsetzen

Selb. (PM Wölfe) Als U21-Förderspieler stieß Nikita Naumann aus dem U20-Team des ESV Kaufbeuren in der Saison 2021/2022 zu den Selber Wölfen.

Vor allem in der vergangenen Saison zeigte die Entwicklungskurve des jungen Außenstürmers – trotz einiger verletzungs- und krankheitsbedingter Rückschläge – nach oben. Grund genug für die Verantwortlichen der Selber Wölfe, dem Rechtsschützen für eine weitere Spielzeit die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln und sich – gemeinsam mit seinem Club – endgültig in der DEL2 festzubeißen.

Schnell und wendig

Nikita Naumann hat sich in seiner Zeit bei den Selber Wölfen sehr positiv entwickelt. Im Laufe der Spielzeit 2021/2022 wechselte der 21-Jährige vom U20-Team des ESV Kaufbeuren mit der Erfahrung aus 48 Oberliga-Spielen für den EV Füssen in die Porzellanstadt. Nach einer durchwachsenen ersten DEL2-Saison – in der er auch zweimal fürs U20-Team der Selber Wölfe Juniors als auch fünfmal für den Oberliga-Kooperationspartner Höchstadter EC zum Einsatz kam – machte der Rechtsschütze in der abgelaufenen Saison schon einen großen Entwicklungsschritt und kam in seiner besten Phase sogar regelmäßig neben Nick Miglio und Arturs Kruminsch in einer der Top-Reihen zum Zuge. Der Außenstürmer weiß vor allem durch seine Schnelligkeit, Wendigkeit und seinen Zug zum Tor zu überzeugen.

„Nikita ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen“

Headcoach Sergej Waßmiller freut sich darauf, weiter mit dem jungen Stürmer zu arbeiten und ihn weiterzuentwickeln: „Nikita Naumann hatte in der letzten Saison Höhen und Tiefen. Leider hatte er während der Saison immer wieder mit Verletzungen und Erkrankungen zu tun, so dass er sein Potenzial noch nicht komplett abrufen konnte. Er hatte eine sehr gute Phase aber auch eine nicht so gute. Ich bin davon überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Wir hoffen, dass er in der kommenden Saison wieder richtig Gas geben kann und wir sein komplettes Potenzial aus ihm herauskitzeln können.“

„Ich sehe in Selb sehr gute Chancen für mich“

Seine Entscheidung für den Wechsel nach Selb bereut Nikita Naumann keineswegs, das zeigt nicht nur seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich für ein weiteres Jahr in Selb entschieden, da ich für mich persönlich hier eine sehr gute Chance sehe, mich weiterzuentwickeln und viel Erfahrung zu sammeln. Das liegt vor allem an der vielen Eiszeit und das Vertrauen, das ich im vorigen Jahr bekommen habe. Ich komme hier mit dem Trainer, wie auch mit allen anderen Beteiligten vom Club, sehr gut zurecht. Ich fühle mich einfach sehr wohl in Selb und das ist mir wichtig.“ Zurückblickend auf seine bisherige Zeit im Wolfsrudel zieht der 21-Jährige folgendes Fazit: „Ich habe in meiner Zeit hier viel dazugelernt und konnte Erfahrung sammeln, auch durch die erfahrenen Spieler bei uns im Team. So konnte ich im Laufe der letzten Saison in jeglichen Bereichen viel dazulernen und auch zeigen, dass ich Eishockeyspielen kann.“ Seine eigenen Erwartungen für die Zukunft decken sich mit denen seines Trainers: „Persönlich möchte ich mich noch weiterentwickeln und besser werden. Ich will auf jeden Fall eine feste Stütze des Teams werden. Zusammen mit der Mannschaft möchte ich definitiv mindestens die Pre-Playoffs erreichen. Ich möchte so erfolgreich wie möglich abschneiden, eine gute Saison mit dem Team hinlegen und nochmal beweisen, dass wir in die DEL2 gehören.“

