Nikita Krymskiy verlÃ¤sst das Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Nikita Krymskiy stieß im November 2023 aus Krefeld zu den Selber Wölfen.

Das Stürmertalent kam trotz seines jungen Alters auf eine beachtliche Anzahl an Einsätzen in der DEL2 und wusste vor allem durch seine läuferischen Qualitäten und Einsatzwillen zu gefallen. Zukünftig wird sich der Linksschütze einer Herausforderung bei einem anderen Club stellen.

104 Pflichtspieleinsätze für Selb

Nikita Krymskiy kam in der laufenden Saison 2023/2024 zu den Selber Wölfen und absolvierte im Dress der Porzellanstädter 104 Pflichtspieleinsätze in der DEL2. Dabei erzielte er 6 Tore, steuerte 11 Vorlagen bei und kassierte 20 Strafminuten. Der gebürtige St. Petersburger wusste vor allem durch seine läuferischen Qualitäten als auch durch seinen Einsatzwillen zu gefallen.

Gerne hätten die Verantwortlichen der Selber Wölfe Nikita Krymskiy auch in der kommenden Saison im Wolfsrudel gesehen, doch der 20-jährige möchte sich einer Herausforderung bei einem anderen Club stellen.

Die Selber Wölfe bedanken sich bei Nikita Krymskiy für seinen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft sowohl sportlich als auch privat alles Gute!

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV