Nikita KÃ¤hm kommt mit FÃ¶rderlizenz nach Herford

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein darf mit Nikita Kähm ein neues Gesicht im Oberligakader begrüßen.

Der 19jährige Stürmer von der U20-Mannschaft des EHC Wolfsburg ist ab sofort per Förderlizenz auch für die Ice Dragons spielberechtigt und feierte beim 6:4-Erfolg gegen den Herner EV sein Debut im Senioreneishockey.

„Nikita wird in Herford die Möglichkeit bekommen, erste Eiszeit in der Oberliga zu sammeln und sich gleichzeitig schon einmal zu zeigen. Er wird aber nur einige Male für uns spielen können, da seine Spiele in der DNLIII beim Stammverein Vorrang haben“, äußerte sich der Sportliche Leiter Sven Johannhardt.

Nikita Kähm spielte in der vergangenen Saison gemeinsam mit Nicklas Müller in einer Sturmreihe und kam insgesamt auf 100 Scorerpunkte. Noch besser läuft es sogar in der aktuellen Spielzeit. Nach 33 Spielen stehen bereits 119 Scorerpunkte in seiner Bilanz, womit er der Topscorer der DNLIII ist. Auch gegen den Herner EV hinterließ er einen positiven Eindruck.

In Absprache mit seinem Stammverein werden Nikitas Einsätze für die Ice Dragons geplant und in Herford hoffen die Verantwortlichen, dass das Nachwuchstalent noch weitere wertvolle Oberligaminuten sammeln wird.

Ice Dragons drehen Partie im Schlussdrittel

Herford gewinnt HEV-Duell gegen Herne

Erster Heimsieg 2023 – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord das Nachholspiel gegen den Herner EV Miners mit 6:4 (1:3/0:0/5:1) gewonnen. Nachdem die Ice Dragons nur schwer in die Partie fanden, drehten sie die Begegnung im letzten Drittel und siegten im HEV-Duell.

Herford, das erstmals mit dem 19jährigen Förderlizenzspieler Nikita Kähm auflief, erwischte zunächst einen guten Start und ging in der 5. Minute durch Nicklas Müller mit 1:0 in Führung. Doch Herne hatte schnell eine Antwort parat und glich durch Nils Elten in der 9. Minute aus. Nur zwei Minuten später fälschte Lars Stelzmann zur 2:1-Gästeführung ab und noch vor dem ersten Wechsel erhöhte Alexander Komov in Überzahl auf 3:1.

Zu Beginn des Mitteldrittels suchten die Miners die Vorentscheidung. Minutenlang schnürten sie die Ice Dragons im eigenen Drittel ein, verpassten jedoch trotz guter Gelegenheiten das 4:1. Mit zunehmender Spielzeit befreite sich Herford jedoch wieder und setzte kurz vor der Pause zur Aufholjagd an, die jedoch erst nach dem letzten Wechsel mit Toren belohnt wurde.

Nach dem 2:3 durch Jonas Gerstung (45.) schöpften die Gastgeber wieder Hoffnung und waren spätestens nach dem 3:3-Ausgleich durch Nicklas Müller in der 46. Minute wieder voll im Spiel. Doch Herne schlug noch einmal zurück. Braylon Shmyr brachte seine Farben in der 49. Minute wieder in Front, doch Rustams Begovs glich fast postwendend zum 4:4 aus. So mussten die Schlussminuten über Sieg und Niederlage entscheiden. Mit einem Überzahltreffer riss André Gerartz rund zwei Minuten vor dem Ende die Partie auf die Herforder Seite. Für den Schlusspunkt zum 6:4 sorgte Dennis König mit einem EmptyNetGoal 40 Sekunden vor dem Ende.

„Wir haben in der Kabine besprochen, dass wir Herne müde skaten müssen und irgendwann haben wir im letzten Drittel gemerkt, dass bei unseren Gegnern die Kraft nachließ“, begründete Doppeltorschütze Nicklas Müller den Sieg im Schlussdrittel. Auch Chefcoach Milan Vanek zeigte sich mit dem Ergebnis zufrieden: „Ich bin ganz froh, dass uns heute mal der Gästecoach gratulieren muss“. Für die Ice Dragons war es der erste Heimsieg im Jahr 2023, die weiteren Erfolge wurden allesamt auswärts erzielt. Mit nunmehr 56 Punkten steht Herford weiterhin auf Platz 11 der Tabelle und hat auf den Tabellenzehnten Erfurt, der aktuell den letzten PrePlayOff-Platz einnimmt, fünf Punkte Rückstand.

In der kommenden Freitagsbegegnung spielt Herford auswärts bei den Icefighters Leipzig, das nächste Heimspiel steigt am Sonntag, wenn sich der neue Oberliga Nord-Meister Hannover Scorpions ab 18.00 Uhr in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ präsentiert. Tickets gibt es bis zwei Stunden vor Spielbeginn online unter www.scantickets.de sowie im Fachmarkt des Marktkaufs Herford (Deichkamp). Zudem öffnet ab 17.00 Uhr auch eine Abendkasse.

Tore:

1:0 04:10 Nicklas Müller (Marius Garten / Max Pietschmann)

1:1 08:54 Nils Elten (Nils Liesegang / Christopher Seto)

1:2 10:07 Lars Stelzmann (Michael Gottwald / Alexander Komov)

1:3 15:31 Alexander Komov (Dennis Swinnen / Braylon Shmyr) PP1

2:3 44:13 Jonas Gerstung (Dennis König)

3:3 45:42 Nicklas Müller (Rustams Begovs)

3:4 48:07 Braylon Shmyr (Dennis Swinnen)

4:4 49:58 Rustams Begovs (Marius Garten)

5:4 57:41 André Gerartz (Marius Garten / Rustams Begovs) PP1

6:4 59:21 Dennis König (Logan DeNoble)

Strafen:

Herford 14 Minuten

Herne 10 Minuten

Zuschauer: 332

