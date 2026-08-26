Nikita Bloch wechselt in die Canadian Hockey League

Salzburg. (PM Red Bull) Stürmer Nikita Bloch, der bis zur letzten Saison bei den Red Bull Hockey Juniors gespielt hat, wechselt in die kanadische Nachwuchsliga CHL.

Der 17-jährige Deutsche wurde im Sommer in der CHL von den Newfoundland Regiment an 38. Stelle gedraftet.

2023 kam Nikita Bloch aus Krefeld an die Red Bull Eishockey Akademie, wo er sein Talent in allen Altersklassen von U15 bis U20 schnell erkennen ließ. In der letzten Saison debütierte er mit 16 Jahren in der Alps Hockey League und erzielte mit den Red Bull Hockey Juniors in 33 Spielen 3 Tore und 4 Assists. Daneben verzeichnete er auch Einsätze mit dem deutschen U17- und U18-Nationalteam.

In der aktuellen Saison debütierte Bloch mit dem Profiteam der Red Bulls beim Testspiel in Hradec Králové gegen Mountfield HK und bestritt auch beide Salzburger Spiele beim jüngsten Red Bulls Salute in Zell am See.

Nun macht der Stürmer den nächsten Schritt und setzt seine Entwicklung in der CHL fort. Die Red Bulls bedanken sich für seinen gezeigten Einsatz in der Red Bull Eishockey Akademie und wünschen ihm für seine weitere Entwicklung viel Erfolg.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Nikita Bloch @ Elite Prospects

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