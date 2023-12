Niki Mondt: „Letzte Niederlage ärgert uns noch immer“ – Weihnachts-Endspurt für die DEG gegen Ingolstadt und in Frankfurt

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Weihnachtstage stehen an: Vorher geht es für die Düsseldorfer EG aber noch zwei Mal zur Sache. Am Donnerstag,...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Weihnachtstage stehen an: Vorher geht es für die Düsseldorfer EG aber noch zwei Mal zur Sache.

Am Donnerstag, 21. Dezember (19.30 Uhr), reist der ERC Ingolstadt nach Düsseldorf. Am Samstag, 23. Dezember (19.00 Uhr), kommt es dann zum nächsten wichtigen Duell bei den Löwen Frankfurt.

Seit vier Spielen sind die Rot-Gelben gegen den wiedererstarkten ERC Ingolstadt sieglos. Zuletzt konnten die Bayern vor rund einem Monat knapp mit 3:2 in Düsseldorf gewinnen. Seither gab es für die Bayern drei Siege aus sechs Partien, in der Tabelle kletterten die Panther auf Rang 8 und haben damit elf Zähler Vorsprung auf Platz 11 und die DEG. Aufpassen müssen die Düsseldorfer vor allem bei den Special Teams. Sowohl in Überzahl (18,49 % ligaweit Rang 5) als auch in Unterzahl (87,00 %, Rang 4) sind die Ingolstädter gut unterwegs. Die DEG liegt in beiden Kategorien auf den hinteren Rängen. Die Gesamtbilanz zwischen beiden Teams in Düsseldorf beträgt in 48 Spielen jeweils 24 Siege. Erstaunlich: Auch die Torstatistik zwischen beiden Kontrahenten ist mit 146 zu 146 absolut ausgeglichen. Das wird sich morgen ändern.

Am Sonntag kommt es dann zum zweiten Duell bei den Löwen innerhalb von 13 Tagen. Bislang sieht die Bilanz in dieser Spielzeit gegen Frankfurt alles andere als rosig aus. Das Aufeinandertreffen vor rund zwei Wochen ging mit 4:2 an die Hessen, das erste Duell in Düsseldorf gar mit 7 3 an das Team von Chefcoach Matti Tillikainen. Für die Rot-Gelben also viel Grund zur Wiedergutmachung. Zumal die Löwen auf dem begehrten Platz 10 stehen und der Abstand zu ihnen auf vier Zähler verringert werden könnte. Vor zwei Wochen verpasste es DEG, den Punkteabschnitt zu verkürzen. Umso wichtiger wäre es, am Samstag erfolgreicher abzuschneiden.

Sportdirektor Niki Mondt: “Der ERC Ingolstadt ist ein wirklich starker Gegner, der nach einem nicht optimalen Start in die Saison nun immer besser ins Rollen kommt. Wir werden eine top Leistung benötigen, um die Punkte in Düsseldorf zu behalten. In Frankfurt haben wir erst vor zwei Wochen gespielt und verloren. Diese Niederlage ärgert uns noch immer. Am Samstag wollen wir unbedingt erfolgreicher auftreten!”

Am zweiten Weihnachtstag empfangen die Düsseldorfer dann die Augsburger Panther (16.30 Uhr) – das nächste wichtige Duell um Punkte im PSD BANK DOME. Die Personalsituation bei der DEG hat sich wieder entspannt. Sowohl Olli Mebus als auch Jakub Borzecki könnten am Wochenende wieder in den Kader zurückkehren.