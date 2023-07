Niki Mondt: „Junger, ehrgeiziger Spieler, der läuferisch stark und zudem vielseitig einsetzbar ist“ – Düsseldorfer EG schließt ihre Personalplanungen mit einem jungen Stürmer aus der East Coast Hockey League ab

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Kohen Olischefski unter Vertrag genommen. Der kanadische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2024. Der 25-Jährige spielte zuletzt...

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Kohen Olischefski unter Vertrag genommen.

Der kanadische Stürmer erhält einen Vertrag bis 2024. Der 25-Jährige spielte zuletzt in der AHL für die Rochester Americans sowie in der ECHL für die Cincinnati Cyclones und wagt nun erstmals den Schritt nach Europa. Die Kaderplanung der DEG ist damit vorläufig abgeschlossen.

DEG-Sportdirektor Niki Mondt: „Kohen Olischefski ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der läuferisch stark und zudem vielseitig einsetzbar ist. Er kann über die Flügel agieren oder als Center spielen und hat sehr gute Statistiken am Bullypunkt. Auch die Tatsache, dass er ein Rechtsschütze ist, gibt uns mehr Optionen. Wir sind uns sicher, dass er uns mit seinem Einsatz, seiner positiven Art und seiner Vielseitigkeit weiterhelfen wird und freuen uns sehr auf ihn.”

Über Kohen Olischefski

Kohen Olischefski wurde am 1. Februar 1998 in Abbotsford, Kanada, geboren. In seiner Heimat machte er schließlich auch die ersten Erfahrungen mit Eishockey. Nach verschiedenen Stationen in der kanadischen Jugend wechselte er 2017 zur University of Denver (NCAA). Dort ging er vier Jahre aufs Eis, war in seiner letzten Spielzeit Kapitän. 2021 entschloss er sich für einen Wechsel zum Providence College und debütierte während der Saison erstmals in der AHL für die Rochester Americans. Dort spielte der Rechtsschütze auch in der Eiszeit 2022/23 (insgesamt 31 AHL-Spiele/ vier Tore), absolvierte aber ebenfalls Einsätze für das ECHL-Team Cinncinati Cyclones (43 Partien, neun Tore, 17 Vorlagen).

Kohen Olischefski ist 1,85 m groß und 85 kg schwer. Er erhält bei der DEG die Rückennummer 71.

Kohen Olischefskis Karrier in Zahlen

1309 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten