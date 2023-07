Niki Mondt: „Geht natürlich grundsätzlich darum, die Chemie der Spieler untereinander auf dem Eis und unter Wettkampfbedingungen zu finden“ – Die DEG-Vorbereitungstermine

Düsseldorf. (PM DEG) Der Fahrplan bis zum Eröffnungsspiel der PENNY DEL am 14. September steht. Die DEG wird sich mit den Iserlohn Roosters, den...

Düsseldorf. (PM DEG) Der Fahrplan bis zum Eröffnungsspiel der PENNY DEL am 14. September steht.

Die DEG wird sich mit den Iserlohn Roosters, den Kassel Huskies und den Kölner Haien messen, den EHC Kloten in der Schweiz besuchen und an zwei Turnieren teilnehmen.

Seit inzwischen drei Jahren ist die DEG ein Teil des Vorbereitungsturniers in Dresden, so auch in diesem Jahr. Los geht es allerdings mit einem Kräftemessen in Krefeld.

Die Vorbereitungstermine der DEG im Überblick

Turnier in Krefeld:

Freitag, 18. August (19.30 Uhr) – Krefeld Pinguine vs. Düsseldorfer EG

Sonntag, 20. August (13/17 Uhr) – Spiel um Platz 3 oder Finale

Die weiteren Teilnehmer sind die Fischtown Pinguins und der HC Slovan Bratislava (Slowakei). Der Vorverkauf für das Turnier startet am Freitag, 4. August, auf der Homepage der Krefeld Pinguine.

Turnier in Dresden:

Samstag, 26. August (15 Uhr) – Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG

Sonntag, 27. August (15/18.30 Uhr) – Spiel um Platz 3 oder Finale

Die weiteren Teilnehmer sind die Iserlohn Roosters und die Dresdner Eislöwen. Hier startet der Vorverkauf ebenfalls am Dienstag, 1. August, auf der Homepage der Dresdner Eislöwen.

Freitag, 1. September (19.30 Uhr) – Iserlohn Roosters vs. Düsseldorfer EG

Tickets sind bereits auf der Homepage der Iserlohn Roosters erhältlich.

Sonntag, 3. September (13:30 Uhr) – Kölner Haie vs. Düsseldorfer EG

Tickets sind erhältlich über das Eishockey Fanprojekt Düsseldorf.

Dienstag, 5. September (19.45) – EHC Kloten vs. Düsseldorfer EG

Sonntag, 10. September (15 Uhr) – Kassel Huskies vs. Düsseldorfer EG

Der Vorverkauf startet am Freitag, 1. September, auf der Homepage der Kassel Huskies.

Niki Mondt, Sportdirektor DEG Eishockey GmbH: “Die Vorbereitungszeit ist für uns ein essenzieller Teil vor der Saison. Dabei geht es natürlich grundsätzlich darum, die Chemie der Spieler untereinander auf dem Eis und unter Wettkampfbedingungen zu finden. Die Trainer erhalten wichtige Erkenntnisse für die Saison. Außerdem ist das auch die erste gemeinsame Zeit der Mannschaft, das Team schweißt zusammen, Abläufe spielen sich ein.”

