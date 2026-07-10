Niels Hilgenberg bleibt ein Luchs

Lauterbach. (PM Luchse) Die Defensive der Lauterbacher Luchse wächst weiter zusammen.

Niels Hilgenberg wird auch in der kommenden Saison in der Regionalliga West die Schlittschuhe für die Luchse schnüren und geht damit in seine insgesamt sechste Saison im Luchsedress.

Damit bleibt den Luchsen nicht nur ein wichtiger Rückhalt in der Defensive erhalten, sondern auch jede Menge Erfahrung auf dem Eis, was besonders den jungen Spielern zugutekommen wird.

Seine Eishockeykarriere begann Hilgenberg in Kassel, wo er die komplette Nachwuchsabteilung durchlief und sich mit viel Einsatz bis in die erste Mannschaft der Huskies in der Oberliga kämpfte. Nach seiner Zeit dort zog es ihn weiter durch die Regionalliga West – Stationen unter anderem in Paderborn, Soest und Herford formten ihn zu dem soliden und verlässlichen Verteidiger, der er heute ist.

Bereits fünf Spielzeiten lang war Hilgenberg in der Vergangenheit Teil der Luchse-Familie und feierte mit dem Team 2021/2022 den Gewinn der Hessenmeisterschaft, der gleichzeitig den Wiederaufstieg in die Regionalliga bedeutete.

Der 34-jährige Linksschütze schaut mit gemischten Gefühlen auf die vergangene Saison, blickt aber positiv in die Zukunft: „Die vergangene Saison war für mich und das Team alles andere als einfach. Persönlich haben mich einige Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Umso glücklicher bin ich jetzt, auch in der kommenden Saison wieder das Trikot der Luchse tragen zu dürfen. Ich bin wieder topfit, voller Vorfreude und kann es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft neu anzugreifen. Lauterbach ist für mich längst mehr als nur ein Verein – es fühlt sich an wie mein zweiter Heimatverein. Gerade deshalb werde ich auch in dieser Saison wieder alles geben.“

Der aktuelle Kader <7H3>

Tor: Benjamin Dirksen, Benjamin Vavrena

Verteidigung: Felix Seiz, Paul Becker, Niels Hilgenberg

Sturm: Julius Kranz, Eddi Maly, Leon Tettenborn, Tobias Schwab, Paul Kranz, Maximilian Pohl

Seine Karriere in Zahlen

Source: Niels Hilgenberg @ Elite Prospects