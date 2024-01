Niederlage zum Jahresauftakt; Eifel-Mosel BÃ¤ren verlieren gegen Diez-Limburg mit 16:0

Artikel anhören Bitburg. (PM Bären) Zum Jahresauftakt gab es für die Bären beim act.VERTISE RLP-Pokal Spiel in Diez die erwartete Niederlage. Am Ende stand...

Am Ende stand mit dem 16:0 jedoch ein kleiner Achtungserfolg auf der Anzeigetafel.

Wie auch in den anderen Pokalspielen wartete auf die Bären eine Herkulesaufgabe. Die Tatsache, dass man lediglich 11 Feldspieler und 2 Torhüter in Diez aufbieten konnte, machte die Aufgabe noch schwerer.

Erwartungsgemäß fiel in der 7. Minute die Führung für die Hausherren. Jedoch fielen im 1. Drittel nur noch 3 weitere Treffer für die Rockets und somit ging es für die Bären mit einem 4:0 Rückstand in die erste Pause. Im Mitteldrittel fielen 9 weitere Tore. Somit startete das letzte Drittel mit einem 13:0. Da im diesem „nur“ noch 3 Gegentore hinzu kamen, endete die Partie mit einem 16:0.

Wie in den letzten Spielen auch, kamen bei den Bären wieder einige Nachwuchsspieler zum Einsatz. An dieser Stelle sollte man aber auch fairerweise Erwähnen, dass die heimischen Rockets während der gesamten Partie nicht ihr volles Leistungsvermögen abriefen und somit am Ende das Endergebnis überschaubar hielten.

Für die Eifel-Mosel Bären geht es am kommenden Sonntag 14.01.24 um 19:00 Uhr, zu Hause mit dem Bären-Duell gegen Neuwied weiter.

Torschützen:

Tore: Piskowazkow, Firsanov, Seifert, Karpenko, Lademann, Fuss (je2) Lachmann, Kristic, McLean, Grund (je 1)