Niederlage nach VerlÃ¤ngerung: Deggendorfer SC muss sich den Lindau Islanders geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC muss sich im zweiten Heimspiel in Folge geschlagen geben. Vor 1419 Zuschauern in der Festung an der Trat...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC muss sich im zweiten Heimspiel in Folge geschlagen geben.

Vor 1419 Zuschauern in der Festung an der Trat unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Lindau Islanders mit 2:3 nach Verlängerung.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte im Duell mit der Mannschaft vom Bodensee auf den identischen Kader wie am Sonntag gegen die Memmingen Indians zurückgreifen. Zwischen den Pfosten stand weiterhin Louis Eisenhut während weiterhin Petr Stloukal, Lukas Miculka, Benedikt Schopper, Niklas Pill, Timo Pielmeier, Martin Heinisch und Curtis Leinweber fehlten.

Das Spiel plätscherte im ersten Abschnitt über weite Strecken vor sich hin, ohne viele Highlights zu produzieren. Mit einem torlosen Unentschieden ging es somit auch in die erste Pause.

Im zweiten Abschnitt gab es früh die kalte Dusche für den DSC. Nach knapp drei Minuten traf Christian Obu im Powerplay von der blauen Linie. Im weiteren Drittelverlauf taten sich die Deggendorfer schwer, Zugriff auf das Spiel zu kommen. Die Gäste vom Bodensee hatten mehrfach die Gelegenheit das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, scheiterten jedoch mehrfach an Louis Eisenhut im Deggendorfer Tor. Kurz vor Ablauf des Drittels gab es doch noch einmal Grund zum Jubeln für die heimischen Fans. Einmal mehr war es Carter Popoff mit der zündenden Idee, als er in der 38. Minute René Röthke mustergültig in Szene setzte, der zum 1:1 Pausenstand traf.

Auch im Schlussabschnitt erwischten die Gäste den besseren Start und gingen nach nur 37 Sekunden durch Zach Kaiser erneut in Führung. Die Deggendorfer wirkten in den folgenden Minuten zwar bemüht, konnten aber nur wenig Gefahr vor dem Tor der Lindauer erzeugen. Kurz vor Ende kam der DSC schließlich doch noch zum Ausgleich, als Marco Baßler in der 57. Minute mit einem satten Handgelenkschuss für den Ausgleich sorgte.

Die Partie musste somit in der Verlängerung entschieden werden. Dort schwang sich Zach Kaiser endgültig zum Matchwinner auf, als er im Powerplay nach nur 20 Sekunden zum 2:3 traf.

Am kommenden Freitag geht es für den Deggendorfer SC weiter mit dem Derby in Passau.







https://eishockey-magazin.de/wp-admin/media-upload.php?post_id=227018&type=image&TB_iframe=1