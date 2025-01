Niederlage nach Overtime: Deggendorfer SC holt einen Punkt in Lindau

Der Deggendorfer SC muss sich am Freitagabend auswärts in Lindau geschlagen geben. Vor 549 Zuschauer in der BPM Arena unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den heimischen Islanders mit 4:3 nach Verlängerung.

Der Deggendorfer Übungsleiter konnte sich am Bodensee über zwei Rückkehrer freuen. Neben Ondrej Pozivil kehrte auch Niklas Pill zurück in den Kader. Weiterhin fehlten Tomas Gulda und Thomas Greilinger (beide verletzt), als auch Curtis Leinweber (weiterhin gesundheitlich angeschlagen).

Der DSC kam gut aus der Kabine und hatte früh durch Andreé Hult einen Pfostentreffer. Die Hausherren erarbeiteten sich allerdings ebenfalls Minute für Minute mehr Spielanteile und gingen in der zwölften Minute durch Valentin Busch in Führung. Doch auch vom 2:0 durch Marcus Marsall in der 16. Minute ließ sich der DSC nicht aus der Ruhe bringen: Eine schöne Kombination mit Antonin Dusek schloss Petr Stloukal in der 17. Minute in eigener Unterzahl zum 2:1 ab. Doch die Deggendorfer hatten noch nicht genug und erzielten kurz vor der ersten Pause den Ausgleich. Im Powerplay war es Antonin Dusek, der in der 20. Minute per Direktabnahme zum 2:2 Pausenstand traf.

Im zweiten Abschnitt drückte das Team von Trainer Jiri Ehrenberger dem Spiel über weite Strecken ihren Stempel auf, verpassten es aber in Führung zu gehen. Die dickste Möglichkeit hatte kurz vor der Pausensirene Andreé Hult, der erneut nur den Pfosten traf. Mit dem 2:2 ging es hinein in die zweite Pause.

Ins Schlussdrittel startete der DSC wie nach Maß: Gerade einmal 88 Sekunden waren gespielt, da brachte Marco Baßler seine Farben das erste Mal an diesem Abend in Führung. Doch dieses Mal waren es die Islanders, die nicht aufsteckten: In der 49. Minute verwertete Patrick Raaf-Effertz einen Rebound zum 3:3. Trotz weiterer Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb es bei diesem Spielstand nach 60 gespielten Minuten.

Die Partie musste somit in der Verlängerung entschieden werden. Dort schwang sich Lindaus Luka Nyman zum Matchwinner auf, als er in der 64. Minute per Direktabnahme im Powerplay das Spiel entschied.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC am kommenden Sonntag. Zu Gast ist am Familientag der EC Peiting. Das Spiel beginnt bereits um 16 Uhr.

