Niederlage in Darmstadt, Eifel-Mosel BÃ¤ren verlieren gegen die Dukes mit 1:3

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Auch im 4. Spiel des Monats konnten die Bären keine Punkte erspielen. In Darmstadt unterlagen die Bären mit 1:3....

Bitburg. (PM Eifel Mosel Bären) Auch im 4. Spiel des Monats konnten die Bären keine Punkte erspielen. In Darmstadt unterlagen die Bären mit 1:3.

Nach einem torlosen ersten Abschnitt, dauerte es auch im Mitteldrittel sehr lange bis das 1. Tor des Abends fiel. In der 34. Spielminute traf Tim Nissen für die heimischen Dukes. Mit einem 1:0 Rückstand starteten die Bären ins Schlussdrittel. In Überzahl traf Lukas Golumbeck nach wenigen Sekunden zum 1:1 (42.) Doch quasi im Gegenzug durften die Heimfans wieder jubelnd. Justin Moissl traf in der 43. Minute zum 2:1. Gut 3 Minuten vor Ende sorgte Samuel Hoffmann für den 3:1 Endstand.

An dieser Stelle gratulieren die Bären den Dukes aus Darmstadt zum Sieg. Durch dieses Resultat stehen nun beide Teams punktgleich in der Tabelle. Für Bären geht es am 18.02.24 zu Hause gegen Bad Nauheim weiter.

Tore:

1:0 (34.) Tim Nissen

1:1 (42.) Lukas Golumbeck +1

2:1 (43.) Justin Moissl (Kilian Rüffer)

3:1 (57.) Samuel Hoffmann (Daniel Maier)