Niederlage in Bruneck

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI unterliegt auswärts dem HC Pustertal mit 1:4. Die Haie hatten offensiv zu wenig Durchschlagskraft.

Der HC Pustertal ist im ersten Drittel die Mannschaft mit mehr Scheibenbesitz, mehr Zeit in der Offensivzone und mehr Schüssen, das einzige Tor erzielen aber die Haie. Die Tiroler nutzen ein frühes 5 gegen 3 Powerplay durch Patrick Grasso zur Führung. Der HCP macht in weiterer Folge das Spiel, die Haie lauern auf Konter. Große Chancen sind im ersten Abschnitt aber Mangelware. HCI-Goalie Jakob Brandner (weiter für den verletzten Buitenhuis) kann sich gegen Andersen und Conci auszeichnen (4., 15.), auf der Gegenseite wird Goalie Pasquale ein Mal von Yushiroh Hirano ernsthaft geprüft.

Zweites Drittel, gleiches Bild: Pustertal spielt, versucht Druck zu machen, die Haie lauern auf ihre Chancen, die sich den Tirolern auch bieten. In Minute 23 kommt Corey Mackin aus einem Konter zum Abschluss, in Minute 27 zieht Mark Rassell in Unterzahl alleine aufs Tor, beide Male heißt der Sieger aber HCP-Goalie Pasquale. Sein Gegenüber, Jakob Brandner, hält den Haien mit einigen tollen Paraden lange die Null, in Minute 32 ist aber auch er machtlos. Brett Findlay schaltet in einer unübersichtlichen Situation am schnellsten und stellt auf 1:1. Auch danach bleiben die Wölfe tonangebend, die Haie sind in dieser Phase zu passiv, retten das 1:1 aber in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel machen die Wölfe von Beginn an mächtig Druck, und gehen in Minute 45 auch erstmals in Führung. Frycklund verwertet einen Rebound aus spitzem Winkel. Die Haie brauchen im letzten Abschnitt gut zehn Minuten, dann setzen auch sie wieder offensiv Akzente. Genau in dieser Phase entscheiden die Pustertaler die Partie. Zunächst stellt Alex Petan nach einem Konter auf 3:1 (54.), kurz darauf trifft Jason Akeson nach einem schnellen Angriff glücklich (sein Querpass wird von einem Haie-Defender unhaltbar abgefälscht) zum 4:1 Endstand (56.). Wie schon in den ersten beiden Begegnungen zwischen den Haien und den Wölfen in dieser Saison entscheidet der HCP das Spiel im letzten Drittel.

Für die Haie geht es am Sonntag mit dem Heimspiel gegen den KAC weiter.

HC Pustertal Wölfe – HC TIWAG Innsbruck-Die Haie 4:1 (0:1,1:1,3:0)

Tore: 0:1 Grasso (6./PP2), 1:1 Findlay (32.), 2:1 Frycklund (45./GWG), 3:1 Petan (54.), 4:1 Akeson (56.);

