Niederlage im Derby â€“ Deggendorfer SC muss sich den Passau Black Hawks geschlagen geben

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Sonntagabend eine Niederlage im Derby hinnehmen. Vor 1500 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena unterlag das Team...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC musste am Sonntagabend eine Niederlage im Derby hinnehmen.

Vor 1500 Zuschauern in der Passauer Eis-Arena unterlag das Team von Trainer Jiri Ehrenberger den Passau Black Hawks mit 3:1.

Der DSC startete mit einem ähnlichen Kader wie am Freitag in das Duell mit den Black Hawks. Einzig Kontingentstürmer David Stach konnte nach seiner Verletzung im Duell mit den Stuttgart Rebels zusätzlich nicht mitwirken.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich eine temporeiche Partie mit wenigen Unterbrechungen, in der die Deggendorfer mehr Spielanteile für sich erarbeiteten. Diese Überlegenheit führte in der zehnten Minute zur Führung: Niklas Pill überwand Passaus Keeper Eisenhut mit einem schnellen Abschluss zwischen die Schoner. Der DSC blieb weiter dran, während die Passauer über Konter gefährlich waren. Weitere Treffer fielen im ersten Abschnitt jedoch nicht mehr.

Im zweiten Drittel zeigte sich ein komplett anderes Bild. Nach dem Passauer Ausgleich durch Sascha Maul in der 23. Minute wirkten die Hausherren deutlich verbessert und setzten dem DSC zu. Die logische Konsequenz war das 2:1 durch Carter Popoff per Penaltyschuss in der 25. Minute. Die Deggendorfer fanden sich in dieser Phase des Spiels zu häufig auf der Strafbank wieder und kassierten in der 33. Minute erneut durch Carter Popoff das 3:1. Gegen Drittelende versuchte es der DSC noch einmal mit wütenden Angriffen, fand aber keinen Weg an Marco Eisenhut vorbei ins Passauer Tor.

Im Schlussabschnitt wirkten die Deggendorfer zwar bemüht, konnten Marco Eisenhut im Passauer Tor allerdings nicht überwinden. Kurz vor Ende der Partie nahm Ehrenberger Timo Pielmeier zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Dies zeigte allerdings keine Wirkung mehr und Passau brachte das Ergebnis über die Zeit.

Weiter geht es für den Deggendorfer SC bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel bei den Höchstadt Alligators.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV