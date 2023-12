Niederlage gegen Rosenheim: Schlussoffensive der Huskies reicht nicht

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Am heutigen zweiten Adventssonntag war der Aufsteiger aus Rosenheim in Kassel zu Gast. Durch eine starke Defensivleistung gelang es...

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen zweiten Adventssonntag war der Aufsteiger aus Rosenheim in Kassel zu Gast.

Durch eine starke Defensivleistung gelang es den Starbulls drei Punkte aus der Nordhessen Arena zu entführen. Die Huskies kamen über weite Strecken nicht richtig ins Spiel und erzielten ihre beiden Treffer erst in den Schlussminuten.

Das erste Drittel ging eindeutig an die Gäste. In der ersten Unterzahlsituation für die Huskies konnte Maxwell sich gleich mehrmals auszeichnen, musste dann trotzdem den ersten Gegentreffer hinnehmen. Reid Duke, Top-Scorer der Starbulls, traf mit einem Handgelenksschuss von der rechten Seite ins rechte obere Eck (6.). Auch im Anschluss taten sich die Huskies schwer ihre Offensive in Fahrt zu bekommen. Erst in der 12. Spielminute gelang es ihnen sich erstmals im Offensivdrittel festzusetzen, allerdings verpasste Valenti das Tor zuerst knapp und Pöpperle parierte einen Schuss von Lowry im Nachfassen. Bis zur Drittelpause mussten die Huskies zwei weitere Male in Unterzahl spielen, überstanden diese Minuten aber schadlos.

Im Mittelabschnitt änderte sich wenig im Vergleich zum ersten Drittel. In der 24. Minute konnten die Starbulls durch einen von Reiter abgefälschten Schuss, der Maxwell so durch die Beine rutscht, erhöhen. Die beste Gelegenheit für die Huskies im Drittel bot sich nur kurze Zeit später Brune, der jedoch den Puck knapp rechts neben das Tor setzte (27.). Für die Gäste hatte Dodero noch eine weitere sehr gute Gelegenheit aus dem Slot, verwertete diese jedoch nicht, weshalb es beim 0:2 blieb (29.). Nach dem Powerbreak versuchten die Schlittenhunde sich weiter in die Partie zu kämpfen, wurden von den Gästen aus Rosenheim und deren cleveren defensiven Spielweise weitestgehend vom eigenen Tor ferngehalten. So ging es für die Huskies zum zweiten Mal ohne Torerfolg in die Kabine.

Auch im Schlussdrittel schien sich zunächst nicht viel zu ändern. Die Starbulls erhöhten direkt nach Wiederbeginn durch Lukas Laub. Der Stürmer kam mit viel Geschwindigkeit über den linken Flügen und vollendete ins rechte obere Eck zum 0:3 aus Sicht der Huskies (41.). Gegen Mitte des Drittels schienen die Huskies im Spiel angekommen zu sein. Dotter und Keck im Nachschuss verpassten den Anschlusstreffer knapp (49.). In der 54. Minute gelang es dann doch: Bei angezeigter Strafe gegen Rosenheim traf Faber mit einem Handgelenksschuss zum 1:3 und läutete so die Schlussoffensive ein. Direkt im Anschluss verpasste Weidner aus dem Slot den zweiten Treffer (55.). Zwei Minuten später gelang dieser jedoch schließlich durch Tristan Keck, welcher einen Rebound aus halbrechter Position verwandelte (57.). Für ein erneutes Comeback reichte es am Ende trotzdem nicht und die Starbulls retteten ihre Führung über die Zeit.

Tore:

0:1 Duke (PP – Dodero, Hanna – 6. Min.)

0:2 Reiter (Stretch, Shevyrin – 24. Min.)

0:3 Laub (Reiter – 41. Min.)

1:3 Faber (Keck, Keussen – 54. Min.)

2:3 Keck (Ahlroth, Bodnarchuk – 57. Min.)

