Niederlage fÃ¼r die Foxes â€“ Die Pioneers gewinnen in der Sparkasse Arena

Bozen. (PM HCB) Das erste Heimspiel des Jahres endet für den HCB Südtirol Alperia mit einer Niederlage.

In der Sparkasse Arena unterliegt das Team den Pioneers Vorarlberg mit 1:3. Eine bittere Niederlage in einem Spiel, das von den Weiß-Roten dominiert wurde, jedoch von mangelnder Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor geprägt war: 39 Schüsse gaben die Hausherren ab, trafen jedoch nur einmal durch Frigo. Im Vergleich dazu erzielten die Gäste aus 16 Versuchen drei Tore, wobei Vallini im Tor der Bozner einige wichtige Paraden zeigte. Die Weiß-Roten müssen diese Niederlage schnell verdauen, denn bereits am Sonntag um 18:00 Uhr steht das Derby gegen den HC Pustertal an. Die Sparkasse Arena wird voraussichtlich ausverkauft sein; derzeit sind noch etwa 250 Tickets im Sektor B verfügbar. Der nächste Vorverkauf findet morgen von 11:00 bis 13:00 Uhr im Büro statt, ebenso am Sonntag zur gleichen Zeit. In der Vorverkauf werden auch die letzten Tickets für den Sektor E (zweiter Ring, Strafbank-Seite) erhältlich sein. Diese Tickets werden NICHT online verkauft.

Der Spielverlauf

Coach Glen Hanlon ließ Spornberger aus rotierenden Gründen pausieren, zudem fehlten der erkrankte Christoffer und Brunner, der mit Meran im Einsatz war.

Das erste Drittel begann in gemächlichem Tempo. Die erste Gelegenheit hatte Sowder, der nach einem Fehler der Weiß-Roten im eigenen Drittel frei vor Vallini auftauchte, jedoch die Nerven verlor. In der 10. Minute erzielten die Österreicher die Führung: Maier bediente Gilmour, der den Puck auf die Rückhand zog und den Bozner Goalie unterhalb des Schoners überwinden konnte. Die Foxes erhöhten danach die Intensität und brachten Madlener durch Frigo und Bradley in Bedrängnis. Die größte Chance des Drittels hatte jedoch Marchetti, der nach Zuspiel von Halmo keinen präzisen Abschluss fand und am österreichischen Torhüter scheiterte.

Im zweiten Drittel dominierten die Weiß-Roten das Geschehen. Die Foxes gaben 18 Schüsse ab, während die Gäste nur fünf Mal aufs Tor zielten. Trotz dreier Überzahlsituationen konnten die Hausherren Madlener nicht überwinden. Ein Tor wurde ihnen wegen eines Spielers im Torraum aberkannt. McClure, Mantenuto, Finoro, Frigo und Frank scheiterten ebenso wie DiGiacinto, dessen Ablenker gehalten wurde, und Hults, der mit einem Schuss von der blauen Linie nur die Latte traf. Vallini hielt die Vorarlberger mit zwei Paraden gegen Keefer und Passolt im Spiel. Nach dem zweiten Drittel stand es weiterhin 0:1.

Im letzten Drittel fanden die Weiß-Roten nicht mehr die offensive Kontinuität, hatten aber weiterhin Chancen. Ein viertes Powerplay blieb ungenutzt, während die Pioneers durch Vallini gefährlich wurden, der den knappen Rückstand bewahrte. In der 50. Minute gelang den Foxes endlich der verdiente Ausgleich: Ein Schuss von Miglioranzi prallte an MacDougall ab, und Frigo schob den Puck an dem bereits geschlagenen Madlener vorbei über die Linie. Der Ausgleich gab den Boznern Auftrieb, doch nach einer weiteren Latte durch Gazley und einer guten Gelegenheit durch Frigo passierte das Missgeschick. In der 56. Minute führte ein Scheibenverlust von Valentine im eigenen Drittel zu einer Chance für Sowder, der eiskalt ins lange Eck verwandelte.

Die Foxes versuchten mit einem sechsten Feldspieler zu reagieren, doch Schnetzer verhinderte mit einem Fanghandsave einen sicheren Treffer von Salinitri. Im Schlussspurt traf Cooper ins leere Tor zum endgültigen 1:3.

HCB Südtirol Alperia – Pioneers Vorarlberg 1 – 3 [0-1; 0-0; 1-2]

Tore: 09:06 Brady Gilmour (0-1); 49:07 Luca Frigo (1-1); 55:18 Lucas Sowder (1-2); 59:34 Oliver Cooper EN (1-3)

Torschüsse: 39-16

Strafminuten: 0-8

Schiedsrichter: Berneker, Seewald E. / Seewald J., Zacherl

Zuschauer: 2.520

