Niederlage der Red Bulls gegen FTC-Telekom

Budapest. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg unterlag beim Auswärtsspiel der win2day ICE Hockey League gegen FTC-Telekom Budapest mit 2:4.

Die Red Bulls hatten den besseren Start, mussten nach der 1:0-Führung von Peter Schneider aber noch im ersten Abschnitt den Ausgleich hinnehmen. Im zweiten Durchgang wussten die Hausherren ihre Chancen zu nutzen und zogen mit zwei Toren davon. Das hätte von den Red Bulls im starken Schlussdrittel noch aufgeholt werden können – Lucas Thaler traf auch zum 2:3-Anschluss –, aber danach sollte trotz drückender Überlegenheit nichts mehr reingehen und ein Empty-Net-Tor besiegelte schließlich die zweite Saison-Niederlage der Red Bulls in Budapest.

Spielverlauf

Die Red Bulls übernahmen schnell die Initiative, waren bei einem frühen Powerplay (2.) aber noch nicht richtig drin im Spiel. Aber sie verlagerten danach das Geschehen Großteils in die Angriffszone, vorerst noch ohne große Möglichkeiten. Michael Raffl probierte es mit dem Bauerntrick (7.), Budapests Goalie Bence Balizs durchschaute den Versuch. Mit einem guten Powerplay (ab 11.) wurden die Hausherren gefährlich, Salzburgs Torhüter David Kickert hatte mit einmal viel zu tun, wehrte u.a. den ansatzlosen Schuss von Jussi Tammela ab (11.). Damit waren die Ungarn voll im Spiel, auch wenn Florian Baltram allein und mit viel Zeit am rechten Pfosten die nächste große Chance hatte (16.). Peter Schneider traf dafür kurz darauf aus vollem Lauf aus Halbdistanz zum 1:0 (17.). Die Ungarn setzten aber sofort nach und Joose Antonen fixierte mit einem Handgelenksschuss bei viel Verkehr vorm Tor den Ausgleich (20.).

Die ersten Minuten des zweiten Abschnitts gehörten den Hausherren, die sehr agil aus der Kabine kamen. Die Red Bulls waren zur Defensive gezwungen, kamen vorerst nur sporadisch vors gegnerische Tor. Ab der 25. Minute bei 4 vs. 4 (zeitversetzte Strafen) war Salzburg wieder voll da. Gerade, als die Red Bulls wieder mehr Kontrolle über das Spiel bekamen, wurde Gordon Green vor David Kickert freigespielt und schoss zur Führung der Ungarn ein (29.). Die Red Bulls hatten danach gute Möglichkeiten zum Ausgleich, wie auch die Hausherren in der offenen Partie. In der Schlussphase verlagerten die Red Bulls das Spiel fast durchgehend in die Angriffszone, lediglich Torhüter Bence Balizs verhinderte den möglichen Ausgleich. Mit einem Breakaway aber legte Andras Mihalik nach und erhöhte die Budapester Führung in der 40. Minute auf 3:1.

Nach der Pause nahmen die Red Bulls das gegnerische Tor unter Dauerbeschuss. Das zahlte sich endlich aus, Lucas Thaler verwertete den Pass von Philipp Wimmer am linken Pfosten (47.). Salzburg drückte weiter, Tyler Lewington mit der Gelegenheit allein vorm Goalie (49.). Erst ab der 50. Minute befreiten sich die Hausherren aus der Umklammerung und setzten wieder Offensivakzente. Aber Peter Schneider hatte beim One-timer vorm Tor die nächste große Chance (54.), dann auch Troy Bourke (55.). Danach wurde nur noch auf ein Tor gespielt, in den letzten zwei Minuten auch mit sechs Feldspielern. Aber zum Ausgleich reichte es knapp nicht und eine Sekunde vor dem Ende besiegelten die Ungarn mit dem Treffer ins leere Tor die 2:4-Niederlage der Red Bulls.

Statement Manny Viveiros „Wir haben trotz der Niederlage gut gespielt und uns viele Chancen erarbeitet. Budapest hat gut verteidigt und zwei kleine Unachtsamkeiten haben ihnen im zweiten Abschnitt zwei Tore ermöglicht. Aber danach hatten wir noch so viele Möglichkeiten und waren nahe am Ausgleich dran. Aber es hat heute nicht sein sollen.“

win2day ICE Hockey League

FTC-Telekom Budapest – EC Red Bull Salzburg 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Tore:

0:1 | 16:25 | Peter Schneider

1:1 | 19:02 | Joose Antonen

2:1 | 28:53 | Gordon Green

3:1 | 39:08 | Andras Mihalik

3:2 | 46:00 | Lucas Thaler

4:2 | 59:59 | Joose Antonen | EN

Zuschauer: 1.505

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!