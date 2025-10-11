Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHF Passau Black Hawks

Niederlage beim Tabellenführer – Kämpferische Black Hawks mit zu vielen Strafzeiten

11. Oktober 20251 Mins read48
Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Freitagabend bei DEL2 Absteiger und Tabellenführer Selb mit 10:3 geschlagen geben.

Das Ergebnis war viel deutlicher als der Spielverlauf. Die Habichte zeigten beim Auswärtsspiel eine gute Leistung, saßen aber zu oft auf der Strafbank. Ohne jeden Zweifel darf nach dem Spiel über die Verteilung der Strafzeiten diskutiert werden, in solchen Spielen müssen die Black Hawks künftig, aber abgezockter agieren. Die Gastgeber nutzen die häufigen Überzahl Möglichkeiten eiskalt aus und legten in diesen den Grundstein für den Heimerfolg. Auf der anderen Seite müssen sich die Dreiflüsse Städter in Unterzahl erheblich steigern. Die Tore für die Passau Black Hawks erzielten René Röthke, Tjalf Deichmann und Tom Horschel.

Bereits am Sonntag wollen die Habichte in die Erfolgsspur zurückkehren. Um 18 Uhr empfangen die Dreiflüsse Städter die Stuttgart Rebels. Trotz der am Ende doch deutlichen Niederlage bei den Selber Wölfen, können die Habichte mit viel Selbstvertrauen in die Partie gehen. Gemeinsam mit den Zuschauern wollen die Habichte am Sonntag den vierten Heimsieg in Folge feiern. Die Eis- Arena wird zum Heimspiel gegen die Rebels definitiv gut gefüllt sein. Bereits jetzt haben die Habichte 800 Tickets abgesetzt.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag, 12.10.2025, um 18 Uhr sind online unter etix.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet ab 17 Uhr. -czo

