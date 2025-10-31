Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Niederberger: „Wir sind auf dem richtigen Weg“ – Red Bull München besiegt Tabellenführer Adler Mannheim
! +Adler MannheimEHC Red Bull München

Niederberger: „Wir sind auf dem richtigen Weg“ – Red Bull München besiegt Tabellenführer Adler Mannheim

31. Oktober 20251 Mins read88
Share
Patrick Hager von Red Bull München schießt das Tor zum 1:0 - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München feierte am 16. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 einen 4:0-Erfolg (0:0|0:0|4:0) gegen Tabellenführer Adler Mannheim.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Patrick Hager, Taro Hirose, Veit Oswald und Tobias Rieder die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Der stark aufgelegte Mathias Niederberger durfte seinen ersten Shutout in dieser Spielzeit bejubeln. Es war der vierte Heimsieg in Folge für den viermaligen deutschen Meister und zugleich das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause.

Spielverlauf
Bereits nach wenigen Sekunden hatte Adam Brooks die große Chance zur Münchner Führung. Weiter ging es mit hohem Tempo, beide Teams suchten den Weg nach vorn und zeigten schöne Offensivaktionen – darunter ein Pfostenknaller von Mannheims Kapitän Marc Michaelis (6.). Auf der anderen Seite traf Jeremy McKenna im ersten Powerplay der Partie ebenfalls nur das Gestänge (9.). Die Red Bulls waren im Anschluss etwas gefährlicher, Maximilian Franzreb im Adler-Tor hielt sein Tor vor der ersten Pause aber sauber. Mit 0:0 ging es in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Fans offensives Eishockey, beide Teams ließen in der Defensive aber wenig zu. Situationen wie der vielversprechende Alleingang von Yasin Ehliz waren daher die Ausnahme (24.). Mitte des Drittels wurden die Aktionen zwingender, doch die Torhüter zeigten sich weiterhin von ihrer besten Seite: Niederberger glänzte unter anderem gegen Luke Esposito (28.) – Franzreb gegen McKenna (31.). So blieb die Partie trotz guter Gelegenheiten nach 40 Minuten weiterhin torlos.

Im Schlussabschnitt ging es intensiv und umkämpft weiter. München investierte etwas mehr – und wurde dafür in der 50. Minute belohnt: In Überzahl arbeitete Kapitän Hager den Puck zum 1:0 über die Linie. Nur wenig später erhöhte Hirose durch einen mehr als sehenswerten Alleingang (52.). Als die Adler ihre Schlussoffensive starten wollten, erzielte Oswald per Konter das 3:0 (57.) – und machte damit alles klar. Den Schlusspunkt markierte Rieder mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:0-Endstand (58.).

Mathias Niederberger: „Der Sieg tut sehr gut. Mannheim ist diese Saison stark, aber wir haben uns heute die drei Punkte verdient. Wir wollten geduldig sein und nicht zu viel forcieren – das haben wir umgesetzt. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Tore:
1:0 | 49:13 | Patrick Hager
2:0 | 51:21 | Taro Hirose
3:0 | 56:49 | Veit Oswald
4:0 | 57:42 | Tobias Rieder
Zuschauer: 10.796

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

839
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Keine Punkte für die Haie in Klagenfurt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +Aktuell Ticker 1DEL 2Düsseldorfer EGLausitzer Füchse

Düsseldorfer EG bezwingt die Lausitzer Füchse erst im Penaltyschießen 3:2

Düsseldorf. (MR) Drei unterschiedliche Drittel, Verlängerung und Penaltyschießen, außerdem zwei Fights –...

By31. Oktober 2025
! +Grizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

„Wir müssen liefern“ – Iserlohn Roosters sind am Samstagabend gegen Wolfsburg gefordert

Iserlohn. (MK) Wieviel Benzin haben die Iserlohn Roosters am Samstagabend gegen Wolfsburg...

By31. Oktober 2025
! +Fischtown PinguinsTransfers

Bestätigung: Hudacek wird Bremerhavener

Bremerhaven. (Fischtown Pinguins) Die Fischtown Pinguins haben, wie bereits berichtet, Torhüter Julius...

By31. Oktober 2025
! +Augsburger PantherDELFischtown PinguinsGrizzlys WolfsburgIserlohn Roosters

Bremerhaven wieder auf Kurs: „Wir lieben solche spannenden Spiele“, Iserlohn hofft dringend auf Verstärkung für die maue Offensive: „Müssen was tun“ – Grizzlys schlagen Augsurg

Bonn. (PM MagentaSport) Die Pinguins sind wieder auf Kurs! Mit einem knappen...

By31. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten