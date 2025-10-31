Niederberger: „Wir sind auf dem richtigen Weg“ – Red Bull München besiegt Tabellenführer Adler Mannheim

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München feierte am 16. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2025/26 einen 4:0-Erfolg (0:0|0:0|4:0) gegen Tabellenführer Adler Mannheim.

Vor 10.796 Zuschauern im ausverkauften SAP Garden erzielten Patrick Hager, Taro Hirose, Veit Oswald und Tobias Rieder die Tore für die Mannschaft von Trainer Oliver David. Der stark aufgelegte Mathias Niederberger durfte seinen ersten Shutout in dieser Spielzeit bejubeln. Es war der vierte Heimsieg in Folge für den viermaligen deutschen Meister und zugleich das letzte Heimspiel vor der Länderspielpause.

Spielverlauf

Bereits nach wenigen Sekunden hatte Adam Brooks die große Chance zur Münchner Führung. Weiter ging es mit hohem Tempo, beide Teams suchten den Weg nach vorn und zeigten schöne Offensivaktionen – darunter ein Pfostenknaller von Mannheims Kapitän Marc Michaelis (6.). Auf der anderen Seite traf Jeremy McKenna im ersten Powerplay der Partie ebenfalls nur das Gestänge (9.). Die Red Bulls waren im Anschluss etwas gefährlicher, Maximilian Franzreb im Adler-Tor hielt sein Tor vor der ersten Pause aber sauber. Mit 0:0 ging es in die Kabine.

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Fans offensives Eishockey, beide Teams ließen in der Defensive aber wenig zu. Situationen wie der vielversprechende Alleingang von Yasin Ehliz waren daher die Ausnahme (24.). Mitte des Drittels wurden die Aktionen zwingender, doch die Torhüter zeigten sich weiterhin von ihrer besten Seite: Niederberger glänzte unter anderem gegen Luke Esposito (28.) – Franzreb gegen McKenna (31.). So blieb die Partie trotz guter Gelegenheiten nach 40 Minuten weiterhin torlos.

Im Schlussabschnitt ging es intensiv und umkämpft weiter. München investierte etwas mehr – und wurde dafür in der 50. Minute belohnt: In Überzahl arbeitete Kapitän Hager den Puck zum 1:0 über die Linie. Nur wenig später erhöhte Hirose durch einen mehr als sehenswerten Alleingang (52.). Als die Adler ihre Schlussoffensive starten wollten, erzielte Oswald per Konter das 3:0 (57.) – und machte damit alles klar. Den Schlusspunkt markierte Rieder mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:0-Endstand (58.).

Mathias Niederberger: „Der Sieg tut sehr gut. Mannheim ist diese Saison stark, aber wir haben uns heute die drei Punkte verdient. Wir wollten geduldig sein und nicht zu viel forcieren – das haben wir umgesetzt. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Tore:

1:0 | 49:13 | Patrick Hager

2:0 | 51:21 | Taro Hirose

3:0 | 56:49 | Veit Oswald

4:0 | 57:42 | Tobias Rieder

Zuschauer: 10.796

