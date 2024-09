Nie gefährdeter 6:0 Sieg der Iserlohn Roosters in Bad Nauheim – Sportdeutschland.TV Übertragung mit großen technischen Problemen, Sender kündigt Erstattung für Abonnenten an

Bad Nauheim. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend ihre Aufgabe beim Zweitligisten in Bad Nauheim souverän gelöst. Mit einem 6:0 Auswärtserfolg im Gepäck...

Bad Nauheim. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend ihre Aufgabe beim Zweitligisten in Bad Nauheim souverän gelöst. Mit einem 6:0 Auswärtserfolg im Gepäck traten die Sauerländer die Heimreise aus der Wetterau an.

Tryout-Spieler Manuel Alberg eröffnete den Torreigen bereits nach 109 Sekunden. Noch vor der Pause (18.) erhöhte er zum 0:2. Mit seinen beiden Treffern dürfte er zweifelsfrei weitere Pluspunkte für einen Saisonvertrag gesammelt haben.

Im Mittelabschnitt erhöhten Kapitän Labrie per Schlagschuss (23.), Troock (27.) und Gersich (40.) auf 0:5.

Bad Nauheim kämpfte auch im Schlussabschnitt weiter, verpasste aber gegen den soliden Finn Becker im Iserlohner Tor mehrfach den Ehrentreffer. Roosters-Neuzugang Dietz setzte mit dem 0:6 (55.) den Schlusspunkt.

Bereits am Sonntag treffen beide Teams im Rahmen der Iserlohner Saisoneröffnungsfeier ab 14 Uhr erneut aufeinander.

Sportdeutschland.TV kündigt Rückerstattung an

Eishockeyfans, die sich am Freitagabend einen Eindruck über den Leistungsstand der beiden Teams per Livestream verschaffen wollten, wurden vom neuen DEL2 TV-Partner, Sportdeutschland.TV, enttäuscht. Die Bedingungen für eine TV-Übertragung sind im alt-ehrwürdigen Colonel-Knight Stadion sicherlich nicht optimal und keinesfalls mit denen aus einer modernen Multifunktionsarena zu vergleichen. Allerdings war der Stream über weite Strecken mehr oder weniger ein Totalausfall. Und das, obwohl man doch angekündigt hatte in allen DEL2-Standorten die technischen Standards anzuheben. Ein Dauer-Standbild oder ein sich stets neu ladender Stream sorgten bei vielen Zuschauern jedenfalls für Verärgerung. Noch während der Liveübertragung kündigte man Seitens Sportdeutschland.TV an, den Preis von 6,90 Euro erstatten zu wollen. Es bleibt also auch hier noch viel Luft nach oben bis zum Saisonstart.

Tore: 0:1 (1:49) Alberg, 0:2 (17:29) Alberg (Gersich/Dietz), 0:3 (22:39) Labrie (Nieleck/Rutkowski), 0:4 (26:29) Troock (Ugbekile/Dal Colle) 5-4PP, 0:5 (39:15) Gersich (Ziegler), 0:6 (54:58) Dietz (Boland)

Strafen: 10 – 4

Schiedsrichter: David Cespiva, Daniel Todam

Zuschauer: k. A.

EC Bad Nauheim: Jerry Kuhn (Niklas Lunemann) / Marius Erk, Christopher Fischer, Patrick Seifert, Bode Wilde, Tjark Kölsch, Garret Pruden, Max Hense / Kevin Orendorz, Parker Bowles, Pascal Steck, Rik Gaidel, Tim Coffman, Zach Kaiser, Julian Lautenschlager, Marc El-Sayed, Jordan Hickmott, Brent Aubin, Luigi Calce, Raphael Jakovlev

Iserlohn Roosters: Finn Becker (Henrik Hane) / Hubert Labrie, Stanislav Dietz, Emil Quaas, John Broda, Lukas Bender, Johannes Huss, Colton Jobke, Colin Ugbekile / Shane Gersich, Tyler Boland, Maciej Rutkowski, Noel Saffran, Eric Cornel, Jake Vitranen, Lennard Nieleck, Brayden Burke, Sven Ziegler, Manuel Alberg, Branden Troock, Michael Dal Colle