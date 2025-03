Nicolas Strodel bleibt auch 2025/2026 bei den EV Lindau Islanders

Lindau. (EVL) Ein weiterer Spieler aus dem Kader der abgelaufenen Saison bleibt am Bodensee.

Die Nummer 11 der Islanders, Nicolas „Nico“ Strodel, verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bei den Lindauern. Wie viele andere Spieler im Team, wird Strodel auch den dualen Weg, aus Arbeit und Eishockey gehen. „Bei Nico Strodel zeigt sich einmal mehr, wie Sport und Beruf harmonisch miteinander verbunden werden können. Wir als EVL freuen uns, dass er mit der Bodenseebank einen Sponsor gefunden hat, der ihm ideale berufliche Perspektiven bietet“, sagte der EVL-Marketingvorstand, Patrick Meier. „Gleichzeitig sind wir stolz darauf, unsere Sponsoren dabei zu unterstützen, qualifiziertes Personal zu gewinnen – eine echte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.“

Nico Strodel selbst sieht nach den Gesprächen mit den EVL-Verantwortlichen und Headcoach Michael Baindl in Lindau weiterhin die besten Entwicklungschancen. Mit seinen erst 26 Jahren möchte er sich bei den Islanders über die entsprechende Leistung auch weiterhin für mögliche höhere Aufgaben empfehlen. Dass dies nicht schon in der vergangenen Saison funktioniert hat, lag an seiner schwerwiegenden Verletzung, welche er sich im Testspiel in Arosa vor der Saison zugezogen hatte. In einem längeren Reha-Prozess arbeitete sich Strodel aber mit aller Disziplin zurück ins Team und war in der zweiten Saisonhälfte und in den Playoffs, wieder ein wichtiger Teil der Mannschaft. Mit zunehmender Spielpraxis setzte er auch wieder Akzente. „Für Nico war es eine schwierige Saison. Die Verletzung aus der Vorbereitung hat ihn zurückgeworfen, dennoch hat er sich zurückgekämpft und unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die Mannschaft ist“, sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Wir wissen, was wir an Nico haben, und sind davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison die Offensive ankurbeln wird.“

In der abgelaufenen Saison kam der Stürmer in 30 Spielen auf 21 Scorerpunkte (5 Tore / 16 Assists). Mit der Vertragsverlängerung geht Strodel auch schon in sein drittes Jahr am bayerischen Bodensee.

Nicolas „Nico“ Strodel ist gebürtiger Buchloer. Er begann seine Eishockeylaufbahn beim heimischen ESV Buchloe, wechselte in der Jugend aber früh nach Kaufbeuren. Dort verbrachte er im Nachwuchs einige Zeit beim ESV Kaufbeuren, wo er vor allem im letzten Jahr der U16 dank 48 Scorerpunkten in 27 Spielen zu überzeugen wusste. Im Anschluss daran wechselte er in die U19 der Düsseldorfer EG, dort erhielt Strodel dann auch erstmals die Berufung in die deutsche U18-Nationalmannschaft. In seinem letzten Jahr am Rhein war der Stürmer sogar Kapitän und Topscorer in der U19 des DEL-Standortes. Dieser Umstand brachte ihn auch zu seiner ersten Erfahrung in der Oberliga, als er für die Moskitos Essen fünfmal auflaufen durfte und in der U19-Nationalmannschaft ebenfalls fünf Länderspiele absolvierte.

Zur Saison 2017/2018 ging es dann wieder näher in die Heimat. Strodel wechselte in die Kaderschmiede der RB Hockey Juniors nach Salzburg. Nach zwölf Spielen in der U20-Liga kamen noch 38 Spiele in der multinationalen AlpsHockeyLeague dazu. Mit der deutschen U20-Nationalmannschaft nahm er im selben Jahr auch an der Weltmeisterschaft in der Division 1A teil. Für diese Auswahlmannschaft bestritt Strodel insgesamt 18 Länderspiele. Nach zwei Saisons in der DEL2 in Bad Nauheim und bei den Lausitzer Füchsen – mit Spielen in der Oberliga für die Moskitos Essen und die Crocodiles Hamburg – kehrte Nico Strodel wieder zurück in die Heimat. In der „Covid-Saison“ 2020/2021 lief er für die Indians aus Memmingen und die Landsberg Riverkings auf, bei denen er, bis zu seiner Unterschrift 2023 in Lindau, spielte.

Kaderstatus 2025|2026 zum 27.03.2025

Tor: –

Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz (hat Vertrag), Steffen Tölzer (hat Vertrag),

Sturm: Valentin Busch (Vertrag verlängert), Andreas Farny (Vertrag verlängert), Žan Jezovšek (Vertrag verlängert), Marcus Marsall (Vertrag verlängert), Damian Schneider (hat Vertrag), Nico Strodel (Vertrag verlängert)

Trainer: Michael Baindl (hat Vertrag – vorzeitig verlängert)

