Nicolas Lesch, Maik Bregulla und Pascal Zielinski bleiben in Moers

Moers. (PM GSC) Mit den Verlängerungen von der beiden Verteidiger Pascal Zielinski und Nicolas Lesch sowie dem Stürmer Maik Bregulla bleiben 3 weitere Spieler der letzten Saison in Moers.

Maik Bregulla wechselte zur Saison 2019-2020 nach Moers, geht somit schon in seine siebte Saison in schwarz-gelb. Seine Eishockeyausbildung erhielt er in Duisburg und Dinslaken.

Nicolas Lesch spielt schon sein ganzes Eishockeyleben beim GSC. Schon als Jugendspieler machte er seine ersten Spiele in der ersten Mannschaft. Nach einer beruflichen Pause stieg er zur Saison 2018/2019 wieder ein.

Pascal Zielinski gehört zu den erfahrenen Spielern im Team von Max Eberlein. Seine Eishockeyausbildung erhielt er in Neuss, wo er auch seine ersten Seniorenspiele bestritt. Nach Stationen in Grefrath und erneut Neuss kam er 2017 nach Moers.

„Moers ist für mich nicht einfach nur ein Verein – es ist mein Herzensverein. Hier habe ich nicht nur Mitspieler gefunden, sondern eine Familie auf und neben dem Eis. Die Unterstützung unserer Fans, die Leidenschaft in unserer Kabine und das Vertrauen des Vereins bedeuten mir unglaublich viel. Ich habe mich entschieden, meinen Vertrag zu verlängern, weil ich spüre, dass hier etwas Besonderes wächst. Gemeinsam mit meinen Teamkollegen, Trainern und den Fans möchte ich weiter daran arbeiten, den Eishockeysport in Moers voranzubringen und alles für unsere Farben zu geben. Jedes Mal, wenn ich das Trikot des GSC Moers überstreife und aufs Eis gehe, erfüllt es mich mit Stolz. Diese Stadt, dieser Club und unsere Fans geben mir das Gefühl, zuhause zu sein. Genau deshalb bleibe ich – um weiter zu kämpfen, zu siegen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben,“ so Maik Bregulla zu den Gründen in Moers zu bleiben.

„Ich bleibe in Moers weil der Großteil unserer Mannschaft zusammengeblieben ist. Die Mannschaft hat sich kontinuierlich verbessert, ist zusammengewachsen und mittlerweile haben wir uns ein gewissen Standing in der Regionalliga erarbeitet. Ich freue mich besonders auf das Spiel gegen Essen. Auch wenn man hier alles andere als der Favorit ist, vor so einer Kulisse zu spielen und auch so hochklassigen Gegner zu haben ist was Besonderes,“ sagt Nicolas Lesch nach seiner Verlängerung.

Der Kader

Headcoach:

Max Eberlein

Torhüter:

Tatjana Pfeifer 33

Philipp Nikolic 37

Patrick Klein 42

Verteidigung:

Lars Ehrich 77

Nicolas Lesch 25

Philipp Hoth 5

Frederic Hannen 47

Pascal Fischer 68

Pascal Zielinski 69

Tobias Esch 82 M

aximilan Riebe 29

Niklas Cremer 44

Alp Karota (Förderlizenz) 58

Joris Hagner (Förderlizenz) 18

Sturm:

Leon Taraschewski 15

Christian Robens 4

Florian Stehr 14

Max Klett 27

Philip Grühn 7

Maximilian van Hees 96

Jan Theuerkauf 22

Patrick Latusek 8

Julius Bauermeister 39

Pawel Kuszka 50

Tristan Pfeifer 20

Maik Bregulla 71

Sebastian Pfeifer 86

Ryan Franz 95

Marc Schaub 13

Sven Renner 6

