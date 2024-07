Nicolas Fluri wird neuer Director Officiating der Swiss Ice Hockey Federation

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Der 40-jährige Nicolas Fluri wird neuer Director Officiating und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Ice Hockey. Der gebürtige Jurassier wurde...

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Der 40-jährige Nicolas Fluri wird neuer Director Officiating und Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Ice Hockey.

Der gebürtige Jurassier wurde zum Nachfolger von Andreas Fischer gewählt. Er tritt seine Stelle am 1. Oktober 2024 an.

Fluri bringt 23 Jahre Erfahrung als aktiver Schiedsrichter mit. Von 2005 bis 2022 stand er in über 1000 National-League-Spielen als Head Referee und Linesman auf dem Eis und kam an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, an vier Männer-Weltmeisterschaften sowie der Champions Hockey League zum Einsatz. Nach seiner Aktivkarriere amtete das Vorstandsmitglied der Gönnervereinigung «Pat Schafhauser»-Stiftung als SIHF und IIHF Officiating Coach und war seit 2023 auch als Player Safety Officer der U17-Elit und U20-Elit tätig.

Während seiner Laufbahn als Schiedsrichter hat Fluri an der Universität Neuenburg ein Jura-Studium abgeschlossen. Zunächst arbeitete er mehrere Jahre als Leiter der Rechtsabteilung einer Dienststelle des Kantons Wallis, ehe er die letzten fünf Jahre als Leiter einer Polizeiabteilung im Kanton Waadt tätig war.

Nicolas Fluri freut sich auf die neue Herausforderung und sagt: «Zuerst möchte ich mich bei der SIHF für das Vertrauen, das sie mir entgegenbringt, herzlich bedanken. Ich freue mich sehr, meine Erfahrung, meine Leidenschaft und meine Energie in den Dienst aller Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der Schweiz zu stellen.»

Und auch Patrick Bloch, CEO der SIHF, zeigt sich erfreut über die Wahl: «Nicolas Fluri bringt umfangreiche Erfahrung und tiefgehendes Wissen im Schiedsrichterwesen mit. Wir sind überzeugt, dass er massgeblich dazu beitragen wird, unsere strategischen Ziele zu erreichen und den Bereich Officiating mit seiner Expertise und neuen Inputs weiterentwickeln wird. Wir freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit!»

Andreas Fischer wird Swiss Ice Hockey per 31. Juli 2024 verlassen und seine neue Herausforderung beim HC Ambrì-Piotta antreten. In der Übergangsphase zwischen dem Austritt von Andreas Fischer sowie dem Eintritt von Nicolas Fluri wird die Abteilung Officiating durch Patrick Bloch geführt.