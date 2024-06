Nicolai Meyer verlässt die Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Nicolai Meyer gehen ab sofort getrennte Wege. Der 30-jährige dänische Stürmer hat die Red...

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Nicolai Meyer gehen ab sofort getrennte Wege.

Der 30-jährige dänische Stürmer hat die Red Bulls wie bereits in der Vorsaison in der finalen Phase der Meisterschaft verstärkt.

Nicolai Meyer bewies seine Stärke in den entscheidenden Momenten. In der Saison 2023/24 traf Meyer im siebten Spiel des Halbfinales gegen Bozen in der Verlängerung und sicherte den Red Bulls damit den Einzug ins Finale. Im fünften Finalspiel gegen den KAC schoss er mit einem weiteren Overtime-Tor den EC Red Bull Salzburg zur Serienführung und trug mit zwei weiteren Treffern im siebten Spiel maßgeblich zum Titelgewinn bei. Insgesamt gelangen ihm in den 19 Playoff-Spielen der win2day ICE Hockey League fünf Tore und sechs Assists.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich herzlich bei Nicolai Meyer für seine herausragenden Leistungen und seinen Einsatz für das Team. Wir wünschen ihm sowohl privat als auch beruflich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.