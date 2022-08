Nico Schnell bleibt den Harzer Falken treu

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden wird Nico Schnell die Defensive der Harzer Falken dicht machen. Der 23- jährige Verteidiger verlängert seinen Vertrag...

Braunlage. (PM Falken) Auch in der kommenden wird Nico Schnell die Defensive der Harzer Falken dicht machen.

Der 23- jährige Verteidiger verlängert seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Nico Schnell durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Kassel Huskies. Bereits 2017 bekam Schnell eine Förderlizenz für die Harzer Falken und konnte so in der Oberliga bereits die ersten Spiele für die Harzer Falken bestreiten. Zwischen 2018 und 2021 etablierte sich der 180cm große Verteidiger in der Oberliga bei den Hannover Scorpions und dem Herforder EV. In der letzten Saison bestritt Nico Schnell 24 Spiele für die Harzer Falken. 4 Tore und 32 Vorlagen konnte er zum Meistertitel beitragen.