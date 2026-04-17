Nico Pertuch komplettiert das Torhüter-Trio der Löwen Frankfurt

Frankfurt. (PM Löwen TS) Der 20-Jährige Nico Pertuch wechselt aus Ingolstadt an den Main und bildet in der kommenden Spielzeit mit Adam Scheel und Cody Brenner das Torhüter-Trio.

Wer heute Morgen in die neueste Folge des Löwengebrüll-Podcasts reingehört hat, durfte sich über Kadernews freuen: Mit Nico Pertuch ist es den Löwen Frankfurt gelungen, ein großes Torhüter-Talent an den Main zu lotsen. Der erst 20-Jährige Schlussmann kommt vom ERC Ingolstadt und unterschreibt bei den Löwen einen Zweijahresvertrag.

In seiner Geburtsstadt Landshut durchlief der 190cm große und 96kg schwere Pertuch nicht nur alle Nachwuchsmannschaften – er kam im Alter von 16 Jahren zu seinem Debüt in der DEL2. Neben Einsätzen in der U20 Landshuts sollten in den folgenden Monaten noch sechs weitere Spiele für die erste Mannschaft in der zweithöchsten deutschen Spielklasse folgen, bevor es ihn zur Saison 23/24 nach Ingolstadt zog. Er wurde im Anschluss vorrangig beim Kooperationspartner Ravensburg eingesetzt, für die er in den folgenden drei Jahren 39 Mal in der Hauptrunde (2,60 GAA – 89,9% SV) und in drei weiteren Play-Off-Partien das Trikot trug.

Zu seinen ersten Spielen für die „Schanzer“ kam er in der abgelaufenen Spielzeit – dabei konnte der Linksfänger in drei Partien zwei Siege feiern. Besonders erwähnenswert sind noch seine überzeugenden Auftritte in der Champions Hockey League, wo er für den ERC Ingolstadt in vier Spielen nur 10 Gegentreffer kassierte (2,51 GAA – 89,7% SV).

Zudem lief der 20-Jährige seit der Saison 21/22 für sämtliche Nachwuchsmannschaften des DEB auf.

Nico Pertuch: „Ich freue mich sehr darauf, für die Löwen Frankfurt in der kommenden Saison spielen zu dürfen! Ich kenne die Löwen natürlich schon einige Jahre: Von früher, als ich noch im Stadion in Landshut selbst zugeschaut habe oder bei einem meiner ersten DEL2 Einsätze gegen sie. Ich habe immer mitbekommen, dass die Löwen sehr viel Wert auf die Entwicklung junger Spieler setzen. Das war natürlich ein wichtiger Punkt für mich. Hinzu kommt, dass ich bereits mit Luca Endres bei der U20 WM zusammengearbeitet habe und ich mich darauf sehr freue, da er ein extrem guter Torwarttrainer ist. Mir gefällt das Konzept und ich war sofort begeistert, als ich das erste Mal mit Jan Barta gesprochen habe.“

Sportdirektor Jan Barta: „Mit Nico verpflichten wir einen jungen, talentierten Torhüter, der bereits auf höchstem Niveau gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Unser Ziel ist es, ihm bei uns die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten, damit er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann.“

Goaliecoach Luca Endres: „Nico ist ein talentierter Torhüter mit hohem Potential. Er spielt sehr ruhig und nutzt seine Größe. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm!“

Nico Pertuch, der in Frankfurt die Rückennummer 1 erhält, wird gleichzeitig die Möglichkeit haben, beim Kooperationspartner Bad Nauheim Spielpraxis in der DEL2 zu sammeln.