Nico KrÃ¤mmer: â€žHaben sehr gut gearbeitetâ€œ – MÃ¼nchen kÃ¤mpft sich mit Sieg an der Nordsee auf den fÃ¼nften Tabellenplatz vor

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat sich im PENNY DEL-Duell bei den Pinguins Bremerhaven drei Punkte gesichert. Vor 3.766 Zuschauern...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM Red Bulls) Red Bull München hat sich im PENNY DEL-Duell bei den Pinguins Bremerhaven drei Punkte gesichert.

Vor 3.766 Zuschauern trafen Markus Eisenschmid, Nico Krämmer, Adam Almquist, Patrick Hager und Ryan McKiernan beim 5:2-Erfolg (0:0|2:0|3:2) an der Nordseeküste.

Spielverlauf

München machte gleich zu Beginn in Überzahl Druck, ein Treffer sprang dabei nicht heraus. Die Special Teams bestimmten auch danach das Spielgeschehen. So überstand die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm drei Unterzahlsituationen im ersten Abschnitt. Ihre besten Möglichkeiten hatten die Red Bulls bei fünf gegen fünf durch Jonathon Blum (9.) und Veit Oswald (16.) – doch Pinguins-Schlussmann Maximilian Franzreb war zur Stelle. Auch Daniel Allavena hielt im ersten Drittel fehlerfrei. So endeten intensive 20 Minuten ohne Treffer.

Ein ähnliches Bild im Mittelabschnitt, denn zunächst standen die Special Teams beider Mannschaften im Fokus. Tore fielen dabei keine. Das änderte sich in der 30. Minute, als Eisenschmid Franzreb mit einem Schuss aus dem rechten Bullykreis überraschte – seine Torpremiere im Trikot der Red Bulls. München danach mit etwas mehr Raum und kurz vor der Sirene mit dem zweiten Treffer durch Krämmer, der durch sein energisches Nachsetzen im Torraum auf 2:0 erhöhte (40.).

Bremerhaven musste kommen und meldete sich durch Nino Kinder zurück (44.). Die Red Bulls ließen sich vom Anschlusstreffer aber nicht beeindrucken. In der 51. Minute feierte dann ein weiterer Neuzugang seine Torpremiere: Verteidiger Almquist bezwang Kristers Gudlevskis, der kurz vor Ende des zweiten Drittels für den verletzten Franzreb in die Partie kam. Im Anschluss kontrollierte der deutsche Meister das Duell – und dennoch wurde es noch einmal spannend. Denn Bremerhaven brachte den sechsten Feldspieler und verkürzte erneut durch Ziga Jeglic (58.). Kurz danach sorgten Hager (59.) und McKiernan (60.) mit ihren Empty-Net-Treffern für die endgültige Entscheidung.

Nico Krämmer: „Wir wollen in einer langen Saison natürlich jedes Mal dazulernen und uns stetig verbessern. Heute haben wir sehr gut gearbeitet und können deshalb verdient mit drei Punkten heimfahren.“

Tore:

0:1 | 29:53 | Markus Eisenschmid

0:2 | 39:05 | Nico Krämmer

1:2 | 43:59 | Nino Kinder

1:3 | 50:38 | Adam Almquist

2:3 | 57:21 | Ziga Jeglic

2:4 | 58:45 | Patrick Hager

2:5 | 59:59 | Ryan McKiernan

Zuschauer: 3.766

5148 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten