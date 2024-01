Nico KrÃ¤mmer: â€žDas Spiel war hart umkÃ¤mpftâ€œ – MÃ¼nchens Serie reiÃŸt in NÃ¼rnberg

Artikel anhören München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 37. Spieltag den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:1|1:0|0:1) geschlagen...

Artikel anhören Artikel anhören

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich am 37. Spieltag den Nürnberg Ice Tigers mit 1:2 (0:1|1:0|0:1) geschlagen geben und verlor damit zum ersten Mal seit dem Jahreswechsel in der PENNY DEL.

Vor 6.669 Zuschauern traf Patrick Hager für die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm.

Spielverlauf

Nürnberg startete druckvoll und brachte viele Scheiben aufs Münchner Tor. Die Belohnung war der Führungstreffer durch Dane Fox (7.). Es entwickelte sich ein Spiel mit vielen harten Zweikämpfen. Die Red Bulls fanden nach dem Gegentor immer besser in die Partie, doch Niklas Treutle stand dem Ausgleich mehrmals im Weg. So ging es mit einem knappen Vorsprung der Ice Tigers in die erste Pause.

Intensives Eishockey bekamen die Fans auch im Mittelabschnitt zu sehen. Ein Hin und Her mit Chancen auf beiden Seiten. Eine davon nutzte Hager, der nach sehenswerter Vorarbeit von Chris DeSousa den Ausgleich erzielte (35.). Die Red Bulls drängten im Anschluss auf ihren zweiten Treffer, an Treutle war aber kein Vorbeikommen. Es blieb beim 1:1 nach 40 Minuten.

Zwei Mannschaften im Angriffsmodus, viel Tempo und hochkarätige Möglichkeiten – das Duell hatte auch im Schlussabschnitt viel zu bieten. Die Latte verhinderte die Nürnberger Führung durch Tim Fleischer (43.), ehe die Red Bulls einige Male knapp am Torerfolg vorbeischrammten. Den nächsten Treffer erzielten aber die Ice Tigers: Elis Hede ließ Mathias Niederberger bei seinem Alleingang keine Chance (49.). München versuchte danach noch einmal alles, doch auch mit dem zusätzlichen Feldspieler gelang der erneute Ausgleich nicht mehr.

Nico Krämmer: „Es ging in beide Richtungen, das Spiel war hart umkämpft. In den vergangenen Auswärtsspielen haben wir aber schon noch einen Tick besser gespielt. Wir hatten unsere Torchancen und müssen unsere Lehren daraus ziehen.“

Tore:

1:0 | 06:19 | Dane Fox

1:1 | 34:11 | Patrick Hager

2:1 | 48:40 | Elis Hede

Zuschauer: 6.669