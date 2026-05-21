Nico Geidl kommt aus Stuttgart zum SCR

Ein weiteres wichtiges Puzzlestück für die Kaderplanung 2026/27 ist gesetzt: Der SC Riessersee verpflichtet Nico Geidl. Der erst vor wenigen Tagen 24 Jahre alt gewordene Außenstürmer wechselt aus Stuttgart nach Garmisch-Partenkirchen.

Der in Brünn geborene Linksschütze wurde im Nachwuchs in Tschechien ausgebildet und durchlief dort auch die Nationalmannschaften seines Heimatlandes. Mit dem Wechsel nach Deutschland sammelte Geidl erstmals Erfahrungen außerhalb seines Heimatlandes. Die Umstellung sei anfangs anspruchsvoll gewesen, gleichzeitig habe ihn die neue Umgebung schnell begeistert. Besonders das Spiel in der Oberliga Süd habe ihn geprägt: Während in Tschechien Taktik und Defensivarbeit häufig stärker im Vordergrund stehen, beschreibt Geidl die Oberliga als offensiver und von hoher individueller Qualität geprägt.

In Stuttgart entwickelte sich der Angreifer in den vergangenen Jahren vom Perspektivspieler zum Leistungsträger. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 43 Einsätzen starke 26 Tore und stellte damit seine Offensivqualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Geidl beschreibt sich selbst als sehr direkten Spieler. Er sucht konsequent den Weg zum gegnerischen Tor und versucht, sich in den entscheidenden Räumen vor dem Tor aufzuhalten. Gleichzeitig bringt er auch defensive Qualitäten mit: In seiner bisherigen Profikarriere wurde er regelmäßig in Unterzahlsituationen eingesetzt und kann damit auf beiden Seiten des Eises Verantwortung übernehmen.

Der Schritt zum SC Riessersee war für Geidl nach der vergangenen Saison der nächste logische Schritt in seiner Entwicklung. Ausschlaggebend seien vor allem die Gespräche mit Geschäftsführer Michael Kreitl gewesen. Die sportlichen Pläne des Vereins, die große Motivation, in der kommenden Saison erfolgreicher zu sein, sowie die Möglichkeit, Teil eines traditionsreichen Clubs mit hervorragender Infrastruktur zu werden, hätten ihn überzeugt.

„Nach der vergangenen Saison wollte ich den nächsten Schritt in meiner Karriere machen. Nach den Gesprächen mit Herrn Kreitl hatte ich schnell das Gefühl, dass der SC Riessersee genau der richtige Verein für mich ist. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, das Team und die Fans kennenzulernen“, sagt Nico Geidl.

Geschäftsführer Michael Kreitl freut sich über den Neuzugang: „Nico ist ein Spieler, den wir schon länger auf dem Zettel hatten. Er bringt viel Tempo, Abschlussstärke und einen klaren Zug zum Tor mit. Gleichzeitig hat er trotz seines jungen Alters bereits wichtige Erfahrung gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er sportlich und menschlich sehr gut zu uns passt und freuen uns, dass er sich für den SC Riessersee entschieden hat.“

Aktueller Kader 2026/27

Tor: Andreas Mechel

Verteidigung: Thomas Schmid, Tobias Echtler, Lars Reuß, Luca Allavena

Offensive: Robin Soudek, Parker Colley, Johann Porsberger, Johannes Steinhübl, Tim Hettich, Elias Ulrich, Nico Geidl