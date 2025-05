Nico Appendino verstÃ¤rkt die ESVK-Abwehr

Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Nico Appendino ist es dem ESV Kaufbeuren gelungen, einen Verteidiger im besten Alter vom DEL-Club Fishtown Pinguins Bremerhaven in der Wertachstadt zu holen.

Dazu ist der wieselflinke Defender in Kaufbeuren auch wahrlich kein Unbekannter. In der Saison 2022/2023 absolvierte der frühere Junioren-Nationalspieler, mit einer Förderlizenz vom Kooperationspartner Red Bull München ausgestattet, 31 Pflichtspiele für die Joker in der DEL2 und kam dabei auf 21 Scorerpunkte im Dress der Joker. Im Anschluss erfolgte der Wechsel nach Bremerhaven in die DEL. Für das Team von der Nordseeküste bestritt der 26 Jahre alte Linksschütze in zwei Spielzeiten 96 Pflichtspiele und schaffte in der Saison 2023/2024 sogar kurzzeitig den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft.

Nun steht also die Rückkehr zum ESV Kaufbeuren fest. Dabei wird Nico Appendino in Zukunft das Joker-Trikot mit der Rückennummer 29 tragen.

Patrick Reimer, sportlicher Leiter des ESVK, zur Verpflichtung von Nico Appendino: „Mit Nico Appendino hat sich ein Spieler dazu entschlossen, zu uns zu kommen, der bei fast jedem DEL-Club unterkommen könnte. Allein das spricht schon für seine Qualität. Er ist nicht nur als Eishockeyspieler, sondern auch als Mensch unglaublich wertvoll für uns. Somit ist er ein extrem wichtiges Puzzlestück für unsere neue Mannschaft. Wir freuen uns daher sehr, dass er bei uns in Kaufbeuren unterschrieben hat. An dieser Stelle auch noch ein großes Dankeschön an Bremerhaven und Sebastian Furchner, die jederzeit eine offene Kommunikation mit uns geführt haben und am Ende dann Nico Appendino auch aus seinem noch laufenden Vertrag gelassen haben.“

Nico Appendino zu seinem Wechsel in die Wertachstadt: „Ich freue mich riesig, künftig das Trikot des ESVK zu tragen. Die Vorfreude auf die kommende Saison, die Zusammenarbeit mit dem Team und besonders auf die Stimmung bei den Heimspielen ist groß – bis bald!“

