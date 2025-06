Nicklas MÃ¼ller bleibt am Gysenberg

Herne. (PM HEV) Der 22-Jährige kam vergangene Saison von den Herforder Ice Dragons und wird auch in der kommenden Spielzeit wieder für die Miners spielen.

Dabei hatte Müller 2024/25 keinen leichten Start. Beim ersten richtigen Eistraining zog er sich direkt einen Bänderabriss zu, wodurch er die komplette Vorbereitung aussetzen musste. Sein erstes Spiel in der Saison bestritt er somit erst am 11.10.2024 gegen Leipzig.

„Nicklas hatte letzte Saison nicht die Chance, sein Potenzial auszuschöpfen. Wir sind aber davon überzeugt, dass er deutlich mehr leisten kann“, so Björn Muthmann zur Vertragsverlängerung.

„Wir haben lange Gespräche geführt und uns dazu entschieden, ihm eine weitere Chance in Herne zu geben. Er ist ein Spieler, der sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung einsetzbar ist und dazu in der Lage ist, intelligentes Eishockey zu spielen. Das muss er allerdings in der nächsten Saison beweisen“, sagt Muthmann abschließend.

