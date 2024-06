Nick Welsh verlÃ¤sst die DEL und wird ein Hai

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat den Verteidiger Nick Welsh verpflichtet. Damit ist die Verteidigung für die kommende Saison komplett. Nick Welsh...

Innsbruck. (PM Haie) Der HC TIWAG Innsbruck hat den Verteidiger Nick Welsh verpflichtet.

Damit ist die Verteidigung für die kommende Saison komplett.

Nick Welsh wechselt vom DEL-Klub Augsburg nach Innsbruck. Der 27-jährige Kanadier spielte in der vergangenen Saison auch in Finnland, und zuvor bereits zwei Saisonen bei den Nürnberg Ice Tigers und in der Slowakei, bringt also jede Menge Europaerfahrung mit. In der Nordamerikanischen AHL lief Nick Welsh für die Rochester Americans auf. Welsh ist der letzte Neuzugang in der Haie-Defense, mit ist die Verteidigung komplett.

Nick Welsh: „Ich freue mich natürlich sehr und bin schon aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten Innsbruck, das neue Team, den Staff und die Fans kennenzulernen.“

Headcoach Jordan Smotherman: „Nick ist ein spezieller Spieler. Er ist ein sehr beweglicher, technisch ausgezeichneter Verteidiger, der uns am ganzen Eis und besonders im Powerplay immens helfen wird.“

Sportmanager Max Steinacher: „Nick ist der letzte Neuzugang in der Defensive. Er gibt uns mehrere Optionen und kann vor allem auch offensiv gut eingesetzt werden. Er hat bereits Europaerfahrung, das war uns wichtig. Heuer will Nick in Innsbruck ein super Jahr haben, und natürlich wir auch mit ihm.“