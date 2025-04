Nick Walters geht in zweite Herforder Saison

Herford. (PM HEV) Weitsicht bewiesen – Nick Walters wird auch in der Spielzeit 2025/26 die Defensive des Herforder Eishockey Vereins verstärken.

Mit seinem Wechsel zu den Ice Dragons im vergangenen Sommer wurde der inzwischen 31jährige Deutsch-Kanadier mit einem Vertrag ausgestattet, der über die Saison 2024/25 hinausging.

Für Chefcoach Henry Thom zählte Nick Walters von Beginn an zu den wichtigen Personalien, die eng mit dem Erfolg der Ostwestfalen verbunden waren: „Nick hat sehr gut seine Rolle im Kapitänsteam ausgeführt, ist häufig vorangegangen und hat für den großen Zusammenhalt auf, aber auch außerhalb des Eises mitgesorgt. Als Verteidiger blickt er ebenfalls auf eine gute Saison zurück, leistete viel Arbeit bei wichtigen Kleinigkeiten, blockte unzählige geblockt und hat vor dem Tor aufgeräumt.“

40 Spiele absolvierte Nick Walters in der vergangenen Saison für die Ice Dragons, biss auch bei einer schwereren Verletzung auf die Zähne, stellte sich in den Dienst der Mannschaft und kam insgesamt auf 12 Scorerpunkte. Eine Statistik über geblockte Schüsse und verhinderte Gegentreffer existiert nicht, doch gerade seine Arbeit in dieser Sparte machte Herfords Nummer 44 so wertvoll.

„Ich glaube, dass uns niemand so wirklich in den Top 6 vor der Saison gesehen hat, aber wir haben sehr schnell als Team zusammengefunden und dann eine tolle Saison gemeinsam mit unseren super Fans erlebt. Ich persönlich habe diese Saison ebenfalls sehr genossen. Ich habe schnell die Rolle, die mir Henry Thom angedacht hatte, gefunden und blicke auf eine meiner stärksten Spielzeiten der vergangenen Jahre zurück. Wir müssen nun noch mehr als Team wachsen. Die übrigen Mannschaften wissen nun natürlich etwas besser, wie man gegen uns spielt, aber jeder weiß nun auch, wie schwierig es ist, nach Herford zu kommen und dort etwas zu holen. Ich glaube, dass es noch Platz für uns als Mannschaft gibt, uns weiterzuentwickeln und genau das wollen wir tun“, blickt Nick Walters auf die nächsten Entwicklungsschritte der Ice Dragons.

Nick Walters wird während der eisfreien Zeit durchgehend in Herford bleiben und hat inzwischen das Training wieder aufgenommen: „Einen kurzen Abstecher werde ich zu meinen Eltern nach Kanada unternehmen, aber ansonsten bleibe ich in Ostwestfalen und kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht“.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die ostwestfälischen Eishockeyfans sind froh, dass Nick Walters auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Ice Dragons tragen wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV