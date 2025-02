Nick Saracino verstÃ¤rkt die Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des italienischen Nationalspielers Nick Saracino erzielt wurde.

Der Stürmer wird das Team für den Rest der Saison verstärken. Der 32-Jährige wechselt auf Leihbasis vorübergehend von Asiago.

Saracino ist ein Stürmer mit einem ausgeprägten Torriecher, der sowohl als Center als auch als Flügelstürmer eingesetzt werden kann. Im Laufe der Jahre hat er sich als echte Herausforderung für gegnerische Abwehrreihen erwiesen. Die vergangene Saison war seine beste Regular Season in Bezug auf Punkte: In 37 Spielen erzielte er 15 Tore und 22 Assists.

Der neue Angreifer der Foxes, der gestern noch mit Asiago in Salzburg auf dem Eis stand, wird heute in Bozen eintreffen und morgen Coach Glen Hanlon zur Verfügung stehen.

Die Karriere von Nick Saracino

Nach seiner College-Zeit in der NCAA debütierte Saracino 2015 in der AHL. Bis 2021 spielte er abwechselnd in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga (78 Spiele, 18 Punkte) und der ECHL (183 Spiele, 147 Punkte). 2021 begann sein Europa-Abenteuer mit dem Wechsel zum HKM Zvolen in der Slowakei, wo er seine Qualitäten als Torjäger unter Beweis stellte und in 61 Spielen 39 Punkte (22 Tore, 17 Assists) sammelte. Ein Jahr später zog es ihn nach Asiago, um mit den „Giallorossi“ in der ICEHL anzutreten. In drei Saisons und 97 Spielen gehörte er stets zu den besten Scorern seines Teams und verbuchte 33 Tore und 46 Assists. In dieser Saison debütierte er zudem unter Trainer Jukka Jalonen für die italienische Nationalmannschaft und bestritt fünf Freundschaftsspiele, in denen er ein Tor und ein Assist erzielte.

