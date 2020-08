Nick Petersen geht in seine dritte KAC-Saison

Klagenfurt. (PM KAC) Nach einer bilderbuchartigen Premierensaison und einem von Verletzungen geprägten Folgejahr geht Stürmer Nick Petersen in seine dritte Spielzeit beim EC-KAC. Der...

Klagenfurt. (PM KAC) Nach einer bilderbuchartigen Premierensaison und einem von Verletzungen geprägten Folgejahr geht Stürmer Nick Petersen in seine dritte Spielzeit beim EC-KAC.

Der EC-KAC besetzt den zweiten Legionärsplatz in seinem Kader für die bevorstehende Saison 2020/21 in der ICE Hockey League mit dem Kanadier Nick Petersen, der damit in seine dritte Spielzeit beim Rekordmeister geht. Der Klub ließ die im Kontrakt des Spielers festgeschriebene Frist zum vereinsseitigen Vertragsaustritt verstreichen, wodurch sich die Zusammenarbeit mit dem Flügelstürmer automatisch und zu fixierten Konditionen bis zum Ende der kommenden Saison verlängert.

Nick Petersen hatte sich den Rotjacken nach fünf Jahren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Sommer 2018 angeschlossen, gleich in seiner ersten Saison beim Klub kürte er sich sowohl zum teaminternen Topscorer als auch mit seiner Mannschaft zum Meister der damaligen Erste Bank Eishockey Liga. In seinem zweiten Jahr in Klagenfurt hatte der 31-Jährige mit veritablen Verletzungssorgen zu kämpfen, sodass er insgesamt nur 23 der 51 Ligaspiele vor dem vorzeitigen Saisonabbruch bestreiten konnte. In Summe lief Nick Petersen bisher in 95 Bewerbsspielen für den EC-KAC auf, dabei sammelte er herausragende 102 Scorerpunkte (34 Tore, 68 Assists) und verbuchte eine starke Plus/Minus-Bilanz von +34.

STAND DER KADERPLANUNG 2020/21

Torhüter: David Madlener (2021)

Abwehr: Steven Strong (2021), Clemens Unterweger (2022)

Angriff: Johannes Bischofberger (2022), Manuel Ganahl (2021), Lukas Haudum (2021), Thomas Hundertpfund (2022), Daniel Obersteiner (2022), Nick Petersen (2021), Rok Tičar (2021), Marcel Witting (2021)

Nick Petersen zu seinem Verbleib in Klagenfurt