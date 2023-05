Nick Pageau bleibt ein weiteres Jahr in Landshut

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat den Vertrag eines weiteren Leistungsträgers verlängert. Der Kanadier Nick Pageau geht auch in der DEL2-Saison 2023/24 für...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat den Vertrag eines weiteren Leistungsträgers verlängert.

Der Kanadier Nick Pageau geht auch in der DEL2-Saison 2023/24 für den EV Landshut aufs Eis. Der Verteidiger war im vergangenen Sommer vom EHC Freiburg an die Isar gekommen und war einer der absoluten Säulen in der Mannschaft von Trainer Heiko Vogler. In insgesamt 59 Saisonspielen kam Pageau auf neun Tore und 29 Assists.

„Meine Familie und ich freuen uns sehr darauf, auch in der nächsten Saison in Landshut zu sein. Vom ersten Tag an haben wir uns in der Stadt und rund um das Eisstadion wirklich sehr wohl gefühlt. Ich persönlich freue mich darauf, zum EVL zurückzukehren und die Möglichkeit zu haben, auf der vergangenen Saison aufzubauen und uns weiter zu verbessern. In der letzten Spielzeit hatten wir unsere Höhen und Tiefen. Doch der Charakter, die Leidenschaft und die Widerstandsfähigkeit, die diese Mannschaft in den Playoffs gezeigt hat, macht mir große Hoffnungen für die nächste Saison. Ich möchte natürlich unsere großartigen Fans nicht vergessen, die uns lautstark unterstützen und die Fanatec Arena an Spieltagen zu einem ganz besonderen Ort machen“, erläuterte Nick Pageau nach der Vertragsunterzeichnung.

„Nick kam im Laufe der Saison immer besser in Fahrt und ist eine echte Stütze in unserer Mannschaft geworden – auch im Überzahlspiel. Ich freue mich sehr, dass wir ihn auch im kommenden Jahr beim EV Landshut sehen werden“, sagte EVL-Trainer Heiko Vogler im Rahmen einer EVL-Talkrunde über die Vertragsverlängerung des Defensivstrategen.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2023/24 (Stand: 4.Mai 2023)

Tor: Sebastian Vogl.

Verteidigung: Benedikt Brückner, Tobias Echtler (N/ESV Kaufbeuren), Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl (N/Augsburger Panther), Andreas Schwarz, Simon Stowasser.

Sturm: Brett Cameron, Samir Kharboutli, Julian Kornelli, Jakob Mayenschein, Tyson McLellan, Marco Pfleger, David Zucker.

