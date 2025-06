Nick Miglio verstÃ¤rkt Scorpions!

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 33-jährige Torjäger Nick Miglio spielte die letzten 5 Jahre bei den Selber Wölfen.

Die letzten 4 Jahre davon in der DEL2. Der Linksschütze erzielte in 228 DEL2 Spielen 84 Tore und 78 Assists! In seiner Zeit in der Oberliga scorte der 185cm große Deutsch-Amerikaner in 131 Spielen 196 Mal (100 Tore, 96 Assists).

Trainer Kevin Gaudet freut sich auf den robusten Torjäger, der sich trotz mehrerer DEL 2 Angebote den Scorpions angeschlossen hat. „Er weiß wie Aufstieg geht und war völlig zurecht in seiner letzten Oberligasaison der Spieler des Jahres und hat die Selber Wölfe in die DEL 2 geführt. Sein Können und seine Erfahrung könnten in der kommenden Saison bedeutend für unser Team sein.“

Miglio: „Ich werde alles geben um in der kommenden Saison einen großen Titel zu erkämpfen!“

