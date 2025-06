Nick Miglio verstÃ¤rkt Scorpions! Jan Pavlu kommt aus Heilbronn

Mellendorf. (PM Scorpions) Der 33-jährige Torjäger Nick Miglio spielte die letzten 5 Jahre bei den Selber Wölfen.

Die letzten 4 Jahre davon in der DEL2. Der Linksschütze erzielte in 228 DEL2 Spielen 84 Tore und 78 Assists! In seiner Zeit in der Oberliga scorte der 185cm große Deutsch-Amerikaner in 131 Spielen 196 Mal (100 Tore, 96 Assists).

Trainer Kevin Gaudet freut sich auf den robusten Torjäger, der sich trotz mehrerer DEL 2 Angebote den Scorpions angeschlossen hat. „Er weiß wie Aufstieg geht und war völlig zurecht in seiner letzten Oberligasaison der Spieler des Jahres und hat die Selber Wölfe in die DEL 2 geführt. Sein Können und seine Erfahrung könnten in der kommenden Saison bedeutend für unser Team sein.“

Miglio: „Ich werde alles geben um in der kommenden Saison einen großen Titel zu erkämpfen!“

Scorpions verpflichten Jan Pavlu

Die Hannover Scorpions freuen sich, die Verpflichtung des 30-jährigen Verteidigers Jan Pavlu bekanntzugeben.

Pavlu, der von der Jugend an bis 2022 in der italienischen Nationalmannschaft aktiv war und dort 2018 mit dieser den Aufstieg in die Top-Division vollbracht hat, wechselt vom amtierenden Südmeister der Oberliga, den Heilbronner Falken, nach Hannover und bringt neben seiner großen Routine auch eine beeindruckende Statistik mit: In der vergangenen Saison erzielte der Deutsch-Italiener in 61 Spielen 42 Punkte und konnte eine +/- Statistik von +41 vorweisen.

„Mit Jan Pavlu gewinnen wir einen vielseitig einsetzbaren Spieler, der sowohl auf als auch neben dem Eis Maßstäbe setzt“, so Sport-Chef Eric Haselbacher. „Seine Zweikampfstärke und seine Erfahrung aus 343 DEL 2 Spielen werden unserer Defensive zusätzlichen Halt geben.“

Pavlu, der mit einer Körpergröße von 1,88 m und einem Gewicht von 82 kg über ideale physische Voraussetzungen verfügt, bildete in Heilbronn gemeinsam mit seinem Ex-Teamkollegen Thomas Supis, der ebenfalls in Hannover anheuert, ein erfolgreiches Abwehrduo. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei den Scorpions“, erklärt Pavlu. „Hannover ist eine ambitionierte Organisation mit großer Tradition – ich kann es kaum erwarten, meinen Teil zum Erfolg beizutragen.“

Thomas Supis ergänzt: „Es ist toll, wieder Seite an Seite mit Jan zu spielen. Wir werden alles geben, um gemeinsam mit den Scorpions um den Aufstieg mitzuspielen.“

Die Hannover Scorpions heißen Jan Pavlu herzlich willkommen und blicken optimistisch auf die kommende Saison. Auch ihm gelang 2016 der Aufstieg von der Oberliga in die DEL2 mit den EHC Bayreuth. Mit seiner Erfahrung und seiner Stärke im Spielaufbau ist Pavlu genau der Impuls, den die defensive Reihe der Scorpions benötigt.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV