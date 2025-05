Nick Latta geht in seine fÃ¼nfte Saison bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Bei den Kaderplanungen zur neuen Saison setzen die Towerstars auf einen weiteren Spieler, der bereits in den vergangenen Jahren die Offensive mitgeprägt hat.

So wurde der Vertrag mit Nick Latta verlängert, der damit in seine fünfte Spielzeit in Ravensburg gehen wird.

Der 31-jährige Stürmer stieß in der Schlussphase der Saison 2021/2022 vom damaligen Oberligisten Weiden zu den Towerstars. Zuvor sammelte er sieben Jahre lang Erfahrungen in der DEL für Straubing, Wolfsburg sowie Köln. Bei den Towerstars fügte er sich schnell, erfolgreich und mit konstanten Scoringwerten ins Team ein. Inzwischen bestritt der gebürtige Schongauer mit kanadischen Wurzeln 196 Pflichtspiele für die Towerstars und verbuchte neben 67 Toren auch 62 Vorlagen.

Auch in der vergangenen Saison steuerte er mit 21 Toren und 20 Assists einen beachtlichen Teil zur Vizemeisterschaft bei. Neben seiner körperlichen Härte in den Zweikämpfen setzte der Außenstürmer eine ganze Reihe mitentscheidender Ausrufezeichen im Torabschluss. Unvergessen ist hier sicherlich Spiel 4 der Viertelfinalserie gegen Landshut. Hier erzielte er 0,7 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich und ebnete damit den Weg zum späteren 2:3-Auswärtssieg. Dies brachte ihm auch den Spitznamen „007 Latta“ ein.

„Ich freue mich sehr auch weiterhin in Ravensburg zu spielen und die Identität dieses Clubs mitprägen zu dürfen. Seit meinem ersten Jahr hier fühle ich mich rundum wohl – auf und neben dem Eis. Unser Ziel ist es, weiterhin hartes und erfolgreiches Eishockey zu spielen und hierzu möchte ich meinen Beitrag leisten“, sagt Nick Latta zu seiner Vertragsverlängerung.

„Nick war ein wichtiger Pfeiler unserer erfolgreichen letzten Saison. Gerade in den Playoffs hat er bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft auf und neben dem Eis ist. Er passt hervorragend in unser Teamgefüge und bringt auch noch andere Qualitäten aufs Eis, welche uns als Towerstars auszeichnen“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars und ergänzt: „Ich bin sehr froh darüber, dass er auch in der nächsten Saison das Towerstars-Trikot tragen wird.“

Cheftrainer Bo Subr sagt zur Vertragsverlängerung mit Stürmer Nick Latta: „Wir sind sehr froh, dass Nick sich entschieden hat, in Ravensburg zu bleiben. Er ist auf und neben dem Eis einer der Leader dieses Teams – insbesondere durch seinen Kampfgeist und seine Fähigkeit, wichtige Tore zu erzielen. Nick überzeugt mit einem runden und ausgewogenen Spiel – sowohl bei Fünf-gegen-Fünf als auch in den Special Teams für Powerplay oder Unterzahl. Zudem konnten wir ihn sowohl als Außenstürmer als auch als Center einsetzen. Diese Flexibilität war in der vergangenen Saison äußerst hilfreich für uns.“

