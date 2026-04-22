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Ravensburg TowerstarsTransfer-News

Nick Latta bleibt in Ravensburg

22. April 20261 Mins read64
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Nick Latta - © Sportfoto-Sale (DR)
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Ravensburg. (PM Towerstars) Im Zuge der Kaderplanungen für die nächste Saison haben die Ravensburg Towerstars hinter eine wichtige Personalie einen grünen Haken gesetzt.

Stürmer Nick Latta hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine sechste Spielzeit für die Oberschwaben.

Nick Latta gehört zu den Spielern, die das Team mit ihrer Persönlichkeit und Spielweise über Jahre geprägt haben. 256 Mal lief der 32-Jährige seit seinem Wechsel in der Endphase der Saison 2021/2022 in Pflichtspielen für die Towerstars auf. Dabei erzielte er 83 Tore und bereitete weitere 79 vor. Auch im Meisterteam 2023 hatte der 1,82 Meter große Stürmer großen Anteil am Erfolg.

Sowohl Nick Latta selbst als auch die Towerstars profitieren von der ungemeinen Erfahrung des in Schongau geborenen Stürmers. In 287 Pflichtspielen stand er in der PENNY DEL für Köln, Wolfsburg und Straubing auf dem Eis. Die familiären Wurzeln in Kanada ermöglichten es Nick Latta zudem, in 287 Spielen Erfahrungen bei renommierten Clubs in der OHL, ECHL und sogar AHL zu sammeln. Die Teilnahme an drei Junioren-Weltmeisterschaften im Trikot der deutschen U18- sowie U20-Nationalmannschaft rundet sein Profil zusätzlich ab. Zudem ist er sowohl als Center als auch als Außenstürmer einsetzbar.

„Für mich ist es etwas Besonderes, weiterhin für einen Club und eine Stadt zu spielen, in der ich bereits eine Meisterschaft gewonnen habe. Ich fühle mich wohl in Ravensburg, habe ein gutes Umfeld außerhalb des Eishockeys und freue mich, weiterhin Teil dieser Gemeinschaft zu bleiben“, sagt Nick Latta zu seiner Vertragsverlängerung und ergänzt: „Die vergangene Saison endete leider zu früh, aber das gibt mir zusätzliche Motivation für die kommende Spielzeit.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars: „Ich freue mich wirklich sehr, dass uns mit Nick ein weiterer wichtiger Führungsspieler der vergangenen Jahre erhalten bleibt. Nick geht mit seinem Einsatz auch mal unter die Haut und macht es durch seine Härte unangenehm für das gegnerische Team.“

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